Pescara - Juve Stabia 2-2: partita, tabellino e voti

Zemanlandia, atto terzo. E’ subito calcio d’attacco, divertente, ma più folle che mai. Al debutto è solo pari contro la Juve Stabia, con il Foggia che ringrazia e si piazza al terzo posto grazie ad una miglior differenza reti sui biancazzurri. Il Pescara del boemo interpreta subito la partita secondo le sue direttive, cercando di giocare sempre in verticale, nella metà campo avversaria, arrivando in area con molti uomini, terzini compresi. Manca ancora la condizione ottimale per giocare con continuità come vorrebbe Zeman. E manca la freddezza in attacco che serve per concretizzare le tante palle gol create dalla fine del primo tempo in poi. Pesano come macigni le quattro palle gol limpide divorate dai pescaresi: due di Merola, una di Brosco e un’altra di Lescano. Il Pescara va in vantaggio al 42’. Mora s’inserisce in area, arriva sul fondo e riesce a servire Lescano nell’area piccola: il colpo di testa dell’argentino piazza il pallone all’incrocio e sblocca la partita. Esultanza sfrenata del bomber biancazzurro, che segna il primo gol dello Zeman-Ter, il secondo per lui nel 2023, decimo stagionale. Nel recupero, Merola incanta e ricorda il miglior Insigne: dribbling sul diretto avversario, fuga in area e piattone sinistro troppo largo. La ripresa si apre nel migliore dei modi per il boemo. Dopo trenta secondi, Merola sprinta sulla destra, salta due uomini e riesce a servire Lescano in area: la girata fulminea del bomber lascia impietrito Russo sulla linea di porta. Seconda doppietta stagionale dell’attaccante dopo quella rifilata alla Fidelis Andria lo scorso 15 ottobre. Dopo trenta giornate di campionato, il numero dieci del Delfino ha già superato il suo score della passata stagione con la Virtus Entella (10 centri).

Il Pescara potrebbe chiudere i conti al 23’ con Merola, ancora protagonista di una giocata da urlo: brucia con un tocco Caldore, arriva davanti a Russo nel cuore dell’area e spreca calciando forte di punta senza trovare la porta. Gol mangiato, gol subito: sul rovesciamento seguente, Silipo tutto solo al limite dell’area calcia forte a giro e buca Plizzari: 2-1 e partita riaperta. Il Pescara spreca in un minuto due gol fatti con Brosco e Lescano, che non riescono a segnare nella porta dei campani rimasta vuota. E ancora una volta i biancazzurri vengono puniti: Zigoni si ritrova sui piedi la palla del pari e non la spreca. Un 2 a 2 che è un regalo alla squadra di Pochesci, brava a crederci, ma mai pericolosa nei primi 60’ di partita. Dopo il pari, invece, le Vespe provano anche a vincerla, cercando in contropiede la palla da tre punti. Pandolfi nel finale calcia forte con il destro sul primo palo e solo l’incrocio dei pali gli nega la gioia di un eurogol all’Adriatico. In pieno recupero, il Pescara trova il vantaggio, ma l’autorete di un difensore campano non viene convalidata per un presunto fallo nell’area piccola, che fa infuriare i giocatori di Zeman. Sull’ultimo assalto della partita, però, è la Juve Stabia a sfiorare il successo: Plizzari para sul primo palo il tiro di Pandolfi.

Pescara - Juve Stabia 2-2: il tabellino

MARCATORI Lescano (P) al 42’ p.t; Lescano (P) al 1’, Silipo (J) al 26’, Zigoni (J) al 28’ s.t.

PESCARA (4-3-3) Plizzari 6; Cancellotti 5,5, Brosco 6, Boben 5,5 (dal 31’ s.t. Mesik s.v.), Milani 6; Aloi 6, Palmiero 5,5, Mora 6; Merola 6,5, Lescano 6,5, Desogus 5,5 (dal 31’ s.t. Cuppone s.v.). (Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Kolaj, Vergani, Delle Monache, Catena, Rafia, Ingrosso, Germinario). All. Zeman 6

JUVE STABIA (3-5-2) Russo 5,5; Cinaglia 5,5 (dal 38’ s.t. Peluso s.v.), Caldore 5, Vimercati 5 (dal 19’ s.t. Silipo 6,5); Maggioni 6, Scaccabarozzi 6, Maselli 6, Altobelli 6, D’Agostino 6,5 (dal 29’ s.t. Gerbo s.v.); Bentivegna 5 (dal 12’ s.t. Zigoni 6,5), Pandolfi 7. (Barosi, Carbone, Ricci, Berardocco, Moreschini, Volpe, Rosa). All. Pochesci 6

ARBITRO Zanotti di Rimini 6

NOTE paganti 2.147, abbonati 1.367, incasso 20.195. Ammoniti Boben, Altobelli, Palmiero, Vimercati, Cancellotti. Angoli 3-6. Recuperi 1’ p.t., 5’ s.t.