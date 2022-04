Verso Pescara-Imolese, Zauri torna al 4-3-2-1

Sabato pomeriggio, contro l’Imolese, Zauri tornerà al 4-3-2-1, rimettendo nel cassetto la difesa a tre utilizzata a Pistoia per far fronte all’emergenza nel reparto centrale. Se in Toscana la coppia Pompetti-Pontisso aveva retto a fatica in fase di non possesso, per mancanza di passo, fisicità e compattezza, contro l’Imolese il rischio va evitato ad ogni costo. E’ in ballo l’ultima chance di arrivare terzi, ma anche la difesa con i denti dell’attuale quarta piazza, conquistata proprio nell’ultimo turno con la vittoria sulla Pistoiese.

Torna De Risio



Il rientro dalla squalifica di De Risio, quindi, sarà una manna dal cielo per l’allenatore marsicano. Con il mediano vastese, jolly dal punto di vista tattico e prestante a livello fisico a protezione della difesa, Zauri potrà tornare al suo sistema di gioco preferito, con il centrocampo a tre. Sarà proprio De Risio a fare la diga centrale, dando a Pompetti il ruolo di impostare il gioco e a Pontisso la libertà di cercare la porta con il suo tiro chirurgico o l’assist ai compagni del reparto avanzato.



L’ex vicentino, arrivato a gennaio da svincolato dopo ave rescisso con il Vicenza (contratto semestrale fino al prossimo 30 giugno), proprio ieri si è rivisto in campo con il gruppo nella seduta pomeridiana al “Di Febo” di Silvi. Da qualche tempo soffre per un infortunio ad alluce e non riesce ad esprimersi al massimo delle sue possibilità. Ma contro l’Imolese la posta in palio sarà altissima e Pontisso vuole esserci a tutti i costi. D’Altronde, Zauri non ha molte altre soluzioni affidabili in mezzo al campo per preservare sia Pompetti (si sta gestendo da settimane a causa di un principio di pubalgia) che Pontisso: Memushaj è fuori condizione, idem Diambo, che sta ancora osservando il periodo del ramadan (terminerà il 1° maggio). E i jolly del reparto, Zappella e Nzita, non sono disponibili: il primo sta riprendendo il lavoro in gruppo con un tutore speciale dopo la lussazione della spalla (tornerà a maggio per i play-off), il secondo giocherà nel suo ruolo naturale di terzino sinistro contro l’Imolese a causa dell’assenza di Frascatore, che ha riportato una frattura ad una mano e dovrà stare qualche giorno a riposo prima di tornare ad allenarsi e riprendere il suo posto sulla fascia sinistra per la prima sfida dei play-off. La situazione non è delle migliori.

La formazione



La formazione per sabato pomeriggio (ore 17:30) sembra praticamente fatta, con Sorrentino tra i pali, Cancellotti a destra e Nzita a sinistra, Drudi e Ingrosso centrali (ma occhio a Illanes centrale di destra). La mediana Pompetti-De Risio-Pontisso e i due rifinitori, Clemenza e D’Ursi (due gol nelle ultime due gare con Zauri in panchina) alle spalle del Loco Ferrari, a caccia del 18° centro stagionale e del trono dei bomber del girone B occupato oggi da Zamparo della Reggiana.