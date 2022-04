Pescara - Imolese, le formazioni ufficiali

Il Pescara si gioca l'ultima carta della stagione regolare per prendersi il terzo posto: alle 17:30 all'Adriatico si gioca contro l'Imolese per l'ultimo turno. Zauri, che rilancia De Risio a centrocampo dopo la squalifica e Nzita a sinistra per l'infortuinato Frascatore, cerca tre punti per sperare ancora: il Cesena però deve perdere a Siena, altrimenti il Delfino può arrivare solo al quarto posto. Occhio a non steccare perché l'Entella spinge per il sorpasso.

Formazioni ufficiali

PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita; Pontisso, De Risio, Pompetti; Clemenza, D’Ursi; Ferrari. A disp. Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Illanes, Memushaj, Cernigoi, Zappella, Diambo, Rauti, Veroli, Blanuta, Ierardi. All. Zauri.

IMOLESE (4-3-3) Santopadre; Angeli, Rinaldi, Milani, Liviero; Benedetti, D’Alena, Boscolo; L. Lombardi, De Sarlo, Romano. A disp. Angeletti, Vona, Padovan, Manzo, La Vardera, Belloni, De Feo, Ballanti, Capuzzi, Morara, A. Lombardi. All. Fontana.

Arbitro: Cavaliere di Paola.

Pescara - Imolese: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Imolese in programma alle 17:30 sarà trasmessa in diretta in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.