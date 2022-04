Pescara-Imolese 1-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Buon pomeriggio dallo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia", dove il Pescara si gioca l'ultima carta della stagione regolare per prendersi il terzo posto: alle 17:30 arriva l'Imolese per l'ultimo turno. Zauri, che rilancia De Risio a centrocampo dopo la squalifica e Nzita a sinistra per l'infortuinato Frascatore, cerca tre punti per sperare ancora: il Cesena però deve perdere a Siena, altrimenti il Delfino può arrivare solo al quarto posto. Occhio a non steccare perché l'Entella spinge per il sorpasso.

Pescara-Imolese: la cronaca

45' L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

43' Destro radente di Benedetti ma il pallone è fuori.

40' Mancano cinque minuti, recupero escluso, alla fine del primo tempo.

36' Pareggio firmato da Luca Clemenza che di testa la manda nell'angolino basso! 1-1!

34′ Ammonito Nzita.

26' Imolese in vantaggio! Goal di Liviero!

23' Ci prova Clemenza dal limite dell'area, ma il suo sinistro non inquadra lo specchio della porta.

17' Gli ospiti rispondoo con una bomba di D'Alena dal limite, sfera che finisce fuori di pochissimo.

16′ Prima azione dei biancazzurri: D’Ursi crossa per Clemenza che colpisce al volo, ma il tiro è debole e non impensierisce Santopadre.

15' Siamo al quarto d'ora e le due compagini se la stanno prendendo comoda.

10' Primi dieci minuti trascorsi senza grandi emozioni.

7' Poco il pubblico presente oggi pomeriggio sugli spalti.

6' Partita al piccolo trotto fino a questo momento. Una gara decisamente brutta, con le due squadre che non si fanno male.

1' La partita è cominciata. Subito possesso palla per la formazione di Zauri.

Pescara-Imolese: il tabellino

PESCARA (4-3-2-1): Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita; Pontisso, De Risio, Pompetti; Clemenza, D’Ursi; Ferrari. A disp.: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Illanes, Memushaj, Cernigoi, Zappella, Diambo, Rauti, Veroli, Blanuta, Ierardi. All. Zauri.

IMOLESE (4-3-3): Santopadre; Angeli, Rinaldi, Milani, Liviero; Benedetti, D’Alena, Boscolo; L. Lombardi, De Sarlo, Romano. A disp.: Angeletti, Vona, Padovan, Manzo, La Vardera, Belloni, De Feo, Ballanti, Capuzzi, Morara, A. Lombardi. All. Fontana.

Reti: Liviero 26' pt, Clemenza 36' pt

Ammoniti: Nzita

Arbitro: Cavaliere di Paola.

Assistenti: Michele Collavo della sezione di Treviso e Daniel Cadirola della sezione di Milano. Quarto uomo: Simone Pistarelli della sezione di Fermo