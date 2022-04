Pescara - Imolese 2-2: partita, tabellino e voti

Il Pescara spreca tutto all’ultima curva: solo 2 a 2 contro l’Imolese e quinto posto finale in classifica. Ai play-off partirà contro la Carrarese il 1° maggio all'Adriatico. Biancazzurri che chiudono la stagione regolare tra i fischi dei duemila spettatori presenti allo stadio. Una tremenda delusione, e non certo per colpa di Zauri, arrivato solo da due settimane (anche se il tecnico marsicano forse stecca all'utima la formazione insistendo su Drudi, poi fuori per l'ennesimo infortunio, e Nzita, inguardabile).





La cronaca



Dopo un quarto d’ora di sonnolenza, Clemenza scalda i riflessi di Santopadre, ma rischia grosso Sorrentino qualche istante dopo sul tentativo di Luca Lombardi (cicca la palla a porta vuota) e poi sul bolide dalla distanza di D’Alena, ribattuto con prontezza proprio dal giovane portiere del Delfino. L’Imolese prova a infilarsi nell’area pescarese giocando sugli errori in uscita di Drudi e compagni, non una novità purtroppo durante questa stagione. Il Pescara fatica a proporre gioco nella metà campo avversaria, slegato, compassato, piatto: così diventa troppo facile anche per la penultima della classe mandare in tilt i biancazzurri.

Al 26’ infatti gli emiliani passano meritatamente in vantaggio: la sforbiciata di Liviero fulmina Sorrentino sul primo palo e fa infuriare i pochi (e coraggiosi) tifosi presenti all’Adriatico. Per Zauri è la prima volta in svantaggio dal suo ritorno in panchina.

Ora il tecnico chiede una scossa e si sbraccia dalla panchina, la squadra prova a dare risposte, ma Pompetti conferma di essere lontano dalla sua forma migliore calciando alto da due metri il pallone del pari nella porta vuota (Santopadre a terra). Ma è un segno di vita importante. Al 36’ si accende finalmente la luce in casa D’Ursi: l’esterno pennella un cross da sinistra per Clemenza che si avvita nel cuore dell’area saltando prima e meglio di Liviero spedendo il pallone nell’angolino imparabile per il portiere emiliano. Un gol pesantissimo, ma non sufficiente. Il Pescara deve vincere a tutti i costi perché nel finale di tempo arriva la notizia del vantaggio dell’Entella sulla Fermana. L’incornata di Ferrari dà solo l’illusione del gol: al riposo, il Delfino è quinto.



La partenza nella ripresa è ottima: dopo pochi secondi, Pompetti arriva con il tempo giusto sul cross del solito D’Ursi e trova il sorpasso: 2-1. Sembra tutto fatto, ma l’Imolese è viva e sa come mettere in crisi la squadra di Zauri, che non ha l’intelligenza e la forza mentale per chiudere il match. I minuti passano e gli ospiti capiscono che l’impresa è possibile: al 22’ da un angolo, nasce il pari di Angeli, lasciato colpevolmente tutto solo in area dalla difesa. Il Pescara deve nuovamente ricominciare da zero, e non è nemmeno fortunato: al 29’ Clemenza, servito come sempre da D’Ursi, si ferma sul palo. Il Pescara è quinto, che delusione.





Il tabellino



PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino 6; Cancellotti 5 (dal 46’ s.t. Zappella s.v.), Drudi 5 (dal 14’ s.t. Illanes 5,5), Ingrosso 5,5, Nzita 4,5; Pontisso 5 (dal 46’ s.t. Diambo s.v.), De Risio 6, Pompetti 6; Clemenza 6,5 (dal 29’ s.t. Cernigoi 5), D’Ursi 7; Ferrari 5,5 (dal 29’ s.t. Rauti 5,5) (Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Memushaj, Veroli, Blanuta, Ierardi). All. Zauri.

IMOLESE (4-3-3) Santopadre 6,5; Angeli 7, Rinaldi 6, Milani 6, Liviero 7; Benedetti 6, D’Alena 6,5 (dal 23’ s.t. La Vardera 6), Boscolo 6; L. Lombardi 6 (dal 36’ s.t. M. Lombardi s.v.), De Sarlo 5,5 (dal 23’ s.t. Belloni 6), Romano 5,5 (Angeletti, Vona, Padovan, Manzo, De Feo, Ballanti, Capuzzi, Morara). All. Fontana.

ARBITRO Cavaliere di Paola 6.

MARCATORI Liviero (I) al 26’, Clemenza (P) al 36’ p.t.; Pompetti (P) al 1’, Angeli (I) al 22’ s.t.

NOTE paganti , incasso di euro (non ci sono abbonati). Ammoniti Nzita (P). Angoli 3–2. Recuperi 3’ s.t.