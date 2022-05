Pescara - Gubbio: la vigilia di Zauri, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Pescara domani sera alle 20:30 ospita il Gubbio all’Adriatico per il secondo turno dei play-off. Sarà la settima sfida nella storia dei due club, con 5 successi biancazzurri, un pari e nessuna vittoria umbra finora nei precedenti. Come domenica scorsa, il Delfino avrà due risultati su tre per passare e qualificarsi al terzo livello degli spareggi promozione. Non ci saranno supplementari.

I biancazzurri possono avanzare e, con un incastro favorevole, tornare anche tra le teste di serie: accadrebbe se venissero eliminate Virtus Entella (in casa contro l’Olbia) e Avellino (in casa contro il Foggia di Zeman).

Considerando la fatica immane che Pontisso e soci hanno fatto a buttare fuori la Carrarese (pareggio in extremis a 10’ dalla fine), meglio non guardare troppo in là. “Contro la Carrarese è stata una sofferenza. Siamo questi e mi tengo stretti i miei ragazzi. Abbiamo fatto bene, riprendendo il risultato e passando il turno”, ha detto Zauri, che ha dovuto anche difendersi dalle critiche del presidente Sebastiani, che chiede alla squadra di darsi una svegliata: “E’ libero di dire quello che vuole, è lui che comanda ed è giusto che esponga il suo pensiero. Sono d’accordo, tra l’altro, con quello che dice, ma le partite di C non sono semplici da gestire. Soprattutto per una squadra che da tempo convive con numerosi acciacchi fisici e ogni volta cerchiamo di mandarla in campo con il vestito migliore, ma contro la Carrarese di buono prendiamo solo il risultato”.

Anche questa sera dovrebbe restare ai margini il bomber Ferrari (decisiva la rifinitura in corso all'Adriatico), bloccato da un problema al polpaccio prima del match contro la Carrarese (esami strumentali negativi, nessuna lesione) e rimasto in panchina. Per precauzione, partirà dalla panca anche contro il Gubbio. Conferma per Cernigoi, autore di una doppietta: “Complimenti a Iacopo, Ferrari è fondamentale, ma rischiava troppo giocando. Lo valutiamo giorno per giorno”.

Zauri vuole mettere più gamba e ritmo in mezzo al campo e pensa anche a Zappella mezzala destra con Pompetti inizialmente in panchina. Conferme per Clemenza e D’Ursi, anche se Rauti ha giocato un buon finale contro la Carrarese. In difesa, possibile riposo per Illanes e rientro di Drudi dal 1’ accanto a Ingrosso, con Cancellotti terzino destro e Veroli a sinistra.

In caso di qualificazione, domenica prossima entreranno in scena le terze classificate dei tre gironi e si giocherà su andata e ritorno, 8 e 12 maggio.

Probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) 22 Sorrentino; 23 Cancellotti, 18 Drudi, 28 Ingrosso, 27 Veroli; 13 Zappella, 19 De Risio, 20 Pontisso; 97 Clemenza, 7 D'Ursi; 11 Cernigoi. Allenatore Zauri.

Gubbio (4-3-3) Ghidotti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Bonini; Malaccari, Cittadino, Di Noia; Arena, Spalluto, Mangni. Allenatore Torrente.

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore

Pescara - Gubbio: dove vederla in tv e in streaming

Pescara - Gubbio, in programma domani, mercoledì 4 maggio, alle 20:30, sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Eleven Sports.