Pescara - Gubbio: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto pronto per il fischio d'inizio: questa sera alle 20:30 all'Adriatico il Pescara ospita il Gubbio nel secondo turno dei play-off per la B. Zauri rilancia Drudi al centro della difesa e accantona gli esperimenti: Zappella sarà il terzino destro e non la mezzala. A centrocampo c'è Pompetti nel trio titolare. Ferrari ha svolto tutta la rifinitura e sembra in netto miglioramento, ma le sue condizioni non lasciano tranquillo Zauri, che gli preferirà inizialmente Cernigoi, autore di una doppietta contro la Carrarese. El Loco questa volta darà il suo contributo a gara iniziata.

Shevchenko

Intanto si è spenta la speranza dei tifosi di vedere Shevchenko questa sera all'Adriatico, o comunque seduto al tavolo con il presidente Sebastiani per trattare l'acquisto delle quote del club. Il campione 45enne ucraino è in città oggi, ma non per affari: si è sottoposto ad un controllo oculistico con il dottor Rodolfo Mastropasqua, all'ospedale di Chieti, che lo aveva già visitato tempo fa a Londra ai tempi della sua militanza nel Chelsea. Sheva quindi ripartirà per Milano dallo scalo abruzzese, senza passare dallo stadio. La sua puntata in città strettamente per ragioni di salute e personali. Anche il presidente Sebastiani si è affrettato a smentire contatti con l'ex bomber del Milan. Conferme sulle ragioni della sua presenza a Pescara ci sono arrivate in queste ore anche da Milano, da ambienti vicini al Milan e all'ex ct dell'Ucraina.

Probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) 22 Sorrentino; 13 Zappella, 18 Drudi, 28 Ingrosso, 27 Veroli; 21 Pompetti, 19 De Risio, 20 Pontisso; 97 Clemenza, 7 D'Ursi; 11 Cernigoi. Allenatore Zauri.

Gubbio (4-3-3) Ghidotti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Bonini; Malaccari, Cittadino, Di Noia; Arena, Spalluto, Mangni. Allenatore Torrente.

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore

Pescara - Gubbio: dove vederla in tv e in streaming

Pescara - Gubbio, in programma domani, mercoledì 4 maggio, alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Football (ch 203) Calcio (ch 252) e in streaming su Eleven Sports.