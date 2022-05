Pescara - Gubbio, le formazioni ufficiali

Alle 20:30 all'Adriatico il Pescara ospita il Gubbio nel secondo turno dei play-off per la B. Zauri rilancia Drudi al centro della difesa e Zappella terzino destro. A centrocampo c'è Pompetti nel trio titolare. Ferrari ha svolto tutta la rifinitura e sembra in netto miglioramento, ma le sue condizioni non lasciano tranquillo Zauri, che gli preferirà inizialmente Cernigoi, autore di una doppietta contro la Carrarese. El Loco questa volta darà il suo contributo a gara iniziata.

Nel Gubbio, Torrente tiene in panchina l'ex Bulevardi. In attacco i temibili Spalluto e Arena.

Gara secca, al 90' in caso di parità passerà il turno la squadra biancazzurra. Non sono previsti supplementari.

Le formazioni ufficiali

PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino 6; Zappella 4,5, Drudi, Ingrosso 6, Veroli 5 (dal 16’ s.t. Nzita 5); Pompetti, De Risio 5, Pontisso; Clemenza, D’Ursi; Cernigoi (Iacobucci, Di Gennaro, Illanes, Memushaj, Ferrari, Diambo, Rauti, Cancellotti, Delle Monache, Chiarella, Ierardi). All. Zauri

GUBBIO (4-3-3) Ghidotti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Bonini; Di Noia, Cittadino, Malaccari; Mangni, Spalluto, Arena (Sergiacomi, Meneghetti, Migliorini, Fantacci, Sarao, Francofonte, Sainz-Maza, Tazzer, Lamanna, Bulevardi, D’Amico, Righetti). All. Torrente

ARBITRO Cascone di Nocera Inferiore.

Pescara - Gubbio: dove vederla in tv e in streaming

Pescara - Gubbio, in programma domani, mercoledì 4 maggio, alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Football (ch 203) Calcio (ch 252) e in streaming su Eleven Sports.