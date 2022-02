Pescara - Gubbio: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Pescara di nuovo in campo all'Adriatico dopo il pareggio di mercoledì scorso contro la Carrarese. Rientra Drudi dopo l'infortunio, Ierardi e Pontisso per la prima volta in campo dal primo minuto. In attacco, il tecnico pensa ad una nuova chance per Clemenza (doppietta all'andata in Umbria), con Ferrari e Rauti. Out De Risio (Covid), Memushaj (infortunio alla caviglia), Di Gennaro e Chiarella.

Gli umbri sono settimi in classifica con 31 punti. In campo un ex, Bulevardi, centrocampista cresciuto nel Delfino (3 presenze in prima squadra). Out Di Noia (squalificato) e Cittadino (infortunato).

Il tecnico biancazzurro duro alla vigilia con i suoi giocatori per il pari subito nel recupero infrasettimanale: "Mi ha dato fastidio l’atteggiamento di mercoledì contro la Carrarese, ho notato un senso di appagamento: bisogna avere fame per raggiungere l’obiettivo".

Probabili formazioni

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Ierardi, Drudi, Illanes; Cancellotti, Pompetti, Pontisso, Nzita; Clemenza, Ferrari, Rauti. A disposizione: Iacobucci, Ingrosso, Veroli, Frascatore, Zappella, Rasi, Diambo, Blanuta, Delle Monache, D’Ursi, Cernigoi.

Allenatore: Auteri.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Tazzer; Sainz-Maza, Malaccari, Bulevardi; Arena, Sarao, D’Amico. A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, Migliorini, Bonini, Lamanna, Righetti, Francofonte, Spalluto, Fantacci, Mangni.

Allenatore: Torrente.

Arbitro: Kumara di Verona.

Pescara - Gubbio: dove vederla in tv o streaming

Pescara - Gubbio si gioca allo stadio Adriatico alle 14.30, diretta su Eleven Sports