Pescara - Gubbio, le formazioni ufficiali

Serie C

Serie C Girone B

Il Pescara di nuovo in campo all'Adriatico dopo il pareggio di mercoledì scorso contro la Carrarese. Rientra Drudi dopo l'infortunio, Ierardi e Pontisso per la prima volta in campo dal primo minuto.

PESCARA

22 Sorrentino, 3 Rasi, 5 Illanes, 11 Cernigoi, 17 Rauti, 18 Drudi, 20 Pontisso, 21 Pompetti, 23 Cancellotti, 68 Ierardi, 97 Clemenza.

A disposizione:

14 Iacobucci, 7 D’Ursi, 9 Ferrari, 13 Zappella, 16 Diambo, 27 Veroli, 28 Ingrosso, 29 Nzita, 38 Frascatore, 40 Delle Monache, Blanuta.

Allenatore: GAETANO AUTERI

GUBBIO

1 Ghidotti, 33 Rigetti, 5 Redolfi, 6 Migliorini, 23 Tazzer, 27 Bulevardi, 19 Malaccari, 20 Sainzmaza, 30 Arena, 11 Spalluto, 29 D’Amico

A disposizione:

2 Formigoni, 4 Bonini, 7 Fantacci, 9 Sarao, 15 Signorini, 17 Francofonte, 21 Sergiacomi, 22 Meneghetti, 25 Lamanna, 99 Mangni

Allenatore: VINCENZO TORRENTE

Pescara - Gubbio: dove vederla in tv o streaming

Pescara - Gubbio si gioca allo stadio Adriatico alle 14.30, diretta su Eleven Sports