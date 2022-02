Pescara - Gubbio: la cronaca live del match in programma all'Adriatico Cornacchia [DIRETTA]

Tutto pronto per l'atteso match fra il Pescara e il Gubbio in programma allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. Fischio d'inizio alle 14,30.

PRIMO TEMPO

Iniziato il match, le due squadre si studiano in questi primi minuti. Al 4' bella occasione per Rauti che calcia di poco fuori. Biancazzurri aggressivi che cercano di schiacciare gli umbri nella loro metà campo. Al 10' ancora Rauti con un destro da fuori area, palla alta. Il gioco si concentra a centrocampo, le squadre si affrontano con un buon ritmo. Al 23' grande occasione per Cernigoi, salva il portiere del Gubbio Ghidotti: palla in calcio d'angolo. Il Pescara sembra più presente riuscendo a controllare il gioco e a costruire azioni. Al 29' su calcio d'angolo gol del Pescara: Ierardi di testa insacca alle spalle del portiere del Gubbio: 1-0 per i biancazzurri. Al 34' occasione per il Gubbio, uscita decisiva di Sorrentino su Spalluto. Il Guibbio tenta una reazione e inizia a prendere coraggio affacciandosi nell'area di rigore dei biancazzurri. Nessun recupero per il direttore di gara: il primo tempo finisce 1-0 per il Pescara.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa. Gubbio che riparte come negli ultimi minuti del primo tempo, pressando i biancazzurri nella loro metà campo. Al 48' Gubbio vicinissimo al gol: su un cross la palla arriva a Blanuta che con una semirovesciata colpisce la traviersa. Un minuto dopo Spalluto realizza il gol del pareggio per il Gubbio: di testa su un cross da calcio d'angolo batte Sorrentino: 1-1. Al 52' ammonito Rauti del Pescara. Al 59' esce Cernigoi entra Ferrari, esce anche Rauti per D'Ursi oltre a Rasi per Diambo. Al 65' nel Gubbio entra Francofonte esce Bulevardi. Al 66' Pescara nuovamente in vantaggio: gran col di Clemenza su assist di Pompetti: 2-1 per il Pescara. Al 70' escono Arena e Tazzer entrano Fantacci e Meneghetti. Ammonito al 71' Ierardi. Al 76' escono Pontisso per Frascatore e Illanes per Veroli. Nel Gubbio esce Sainzmaza entra Mangni. All'88' Gubbio vicinissimo al gol, decisivo Sorrentino che con la sua uscita provvidenziale mette una pezza dopo una distrazione della difesa. Cinque i minuti di recupero previsti. Al 92' gol di Ferrari per il Pescara che chiude la partita: 3-1 per i biancazzurri.

PESCARA

22 Sorrentino, 3 Rasi, 5 Illanes, 11 Cernigoi, 17 Rauti, 18 Drudi, 20 Pontisso, 21 Pompetti, 23 Cancellotti, 68 Ierardi, 97 Clemenza.

A disposizione:

14 Iacobucci, 7 D’Ursi, 9 Ferrari, 13 Zappella, 16 Diambo, 27 Veroli, 28 Ingrosso, 29 Nzita, 38 Frascatore, 40 Delle Monache, Blanuta.

Allenatore: GAETANO AUTERI

GUBBIO

1 Ghidotti, 33 Rigetti, 5 Redolfi, 6 Migliorini, 23 Tazzer, 27 Bulevardi, 19 Malaccari, 20 Sainzmaza, 30 Arena, 11 Spalluto, 29 D’Amico

A disposizione:

2 Formigoni, 4 Bonini, 7 Fantacci, 9 Sarao, 15 Signorini, 17 Francofonte, 21 Sergiacomi, 22 Meneghetti, 25 Lamanna, 99 Mangni

Allenatore: VINCENZO TORRENTE