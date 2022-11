Pescara-Gubbio: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Buon pomeriggio dallo stadio Adriatico, dove sta per avere inizio la gara tra Pescara e Gubbio. Oggi il secondo turno di Coppa Italia di serie C, valido per i 16esimi di finale: arriva la capolista del girone B allenata da Braglia. Colombo vara un profondo turnover.

Pescara-Gubbio: la cronaca

30' angolo dalla sinistra per gli umbri con Semeraro, sul primo palo si alza un campanile ma la difesa allontana.

27' cartellino giallo per Francofonte che ha fermato Vergani lanciato in porta e fermato sulla trequarti. Il giocatore ha rischiato il rosso. Punizione battuta con palla in area ma fischiato un fallo in attacco.

26' gioco fermo, a terra Crecco dopo uno scontro e staff medico in campo.

25' Artistico con il destro dal limite in posizione defilata scalda i guanti a Sommariva che non trattiene quindi la difesa si rifugia sul fondo. Sugli sviluppi dell'angolo lancio di Vitale in area dove il portiere in presa alta si fa rispettare.

19' angolo dalla sinistra per il Gubbio.

18' cross di Morelli con Di Stefano che prova l'acrobazia in area ma non raggiunge la sfera. Qualche istante più tardi tiro cross in area di Semeraro che si spegne sul fondo.

17' lancio per Vergani che prova a farsi spazio al limite dell'area ma finisce per commetter fallo. Oggi è lui a guidare l'attacco, tenuto a riposo Lescano.

14' sale bene la difesa del Pescara, fermato in fuori gioco Di Stefano.

12' imbucata di Di Stefano leggermente troppo lunga per Artistico anticipato dall'uscita di Sommarriva che oggi fa riposare Plizzari. Lo stesso Di Stefano qualche istante ci prova dalla distanza ma rasoterra innocuo per il portiere abruzzese.

8' duro intervento di Semeraro su Saccani alla trequarti difensiva punito con il giallo. Scambio di Kraja ma viene effettuato un cross morbido in area troppo su Meneghetti, uscita senza pressioni per lui.

5' verticalizzazione per Bulevardi che libero in area calcia con il destro di prima intenzione ma alza la mira.

3' dall'altra parte non passa un'imbucata di Vitale per Di Stefano.

2' punizione conquistata dal Pescara ai 25 metri in posizione centrale, calcia con il destro Tupta e palla che non scende e sorvola di poco la traversa.

1' la partita è cominciata!

Pescara-Gubbio: il tabellino

PESCARA (4-3-2-1): 1 Sommariva, 3 Crescenzi, 8 Aloi, 9 Vergani, 11 Delle Monache, 17 De Marino, 20 Kraja, 26 Crecco, 28 Ingrosso, 39 Tupta, 72 Saccani. A disp.: 22 Plizzari, 31 D’Aniello, 2 Milani, 5 Palmiero, 6 Gyabuaa, 7 Kolaj, 10 Lescano, 13 Brosco, 14 D’Aloia, 18 Boben, 19 Mora, 21 Desogus, 27 Cuppone, 29 Cancellotti, 88 Germinario. All. Colombo

GUBBIO (4-3-2-1): 22 Meneghetti, 3 Semeraro, 7 Bontà, 10 Bulevardi, 11 Di Stefano, 17 Francofonte, 19 Morelli, 20 Tazzer, 33 Vitale, 90 Portanova, 99 Artistico. A disp.: 12 Di Gennaro, 4 Bonini, 8 Rosaia, 9 Vasquez, 14 Fagotti, 21 Corsinelli, 23 Pauselli. All. Braglia