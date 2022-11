Pescara - Gubbio: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Serie C Girone C

Il Pescara tornerà subito in campo, domani pomeriggio, per proseguire il suo viaggio da protagonista in questa stagione anche in Coppa Italia di serie C. All'Adriatico arriverà un avversario temibile, per un'altra partita che si preannuncia dura ed equilibrata: il Gubbio del navigato Piero Braglia, capace di portare gli umbri in cima alla classifica del girone B dopo 11 giornate. Colombo, però, deve guardare anche al campionato e sceglie il turnover massiccio, ora che può contare sull'intera rosa a disposizione. La sfida al Gubbio sarà una grande chance per molti biancazzurri di guadagnare spazio anche per il futuro della stagione. Dentro Sommariva, in porta, ma anche Saccani e Crescenzi sulle fasce. Al centro della difesaa tocca a Ingrosso, probabilmente con De Marino (o con Boben). Kraja il faro del centrocampo, con Germinario e Crecco. Davanti, si rivedrà Tupta a supporto di Vergani, con Delle Monache, eroe di Coppa nel primo turno con una doppietta. Anche il Gubbio dovrebbe puntare su ampie rotazioni. Oltre al gioiello Arena, partiranno dalla panchina gli attaccanti Spina, Federico Vazquez e l’ex Carpi e Juve Stabia Jerry Mbakogu.

Gara ad eliminazione diretta. In caso di parità al 90′, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La vincente affronterà agli ottavi, sempre in gara secca, una tra Padova e Imolese (si gioca in casa del Padova, se i biancoscudati dovessero qualificarsi). Terzo turno in programma tra il 15 e il 17 novembre.

Pescara - Gubbio: probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) Sommariva; Saccani, Ingrosso, De Marino, Crescenzi; Germinario, Kraja, Crecco; Tupta, Delle Monache; Vergani. All. Colombo.

GUBBIO (4-2-3-1) Meneghetti; Tazzer, Portanova, Signorini, Semeraro; Bulevardi, Toscano; Morelli, Artistico, Di Stefano; Bontà.

Arbitro: De Angeli della sezione di Milano.