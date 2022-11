Pescara - Gubbio: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Serie C Girone C

“L’obiettivo è creare una mentalità vincente, anche una partita di Coppa Italia serve per questo. Vincere questa partita significherebbe dare continuità e andare avanti in una competizione che serve per affrontare le prossime partite con la testa da squadra importante, come speriamo di diventare con il passare delle settimane". Ha le idee chiarissime, come sempre, Alberto Colombo, a poche ore dalla sfida di Coppa Italia (secondo turno) in programma oggi pomeriggio all'Adriatico contro il Gubbio di Braglia, capolista un po' a sorpresa del girone B di Serie C (assieme alla Virtus Entella).

Il tecnico del Pescara approfitterà per un profondo turnover contro gli umbri. Anche questa scelta motivata da un ragionamento molto chiaro del tecnico brianzolo: "La Coppa dà la possibilità di dare a qualche giocatore l’occasione per dimostrare il proprio valore, come fanno già in allenamento. In tanti possono dimostrare di meritare più spazio e di meritare la maglia del Pescara”. Uno di questi è Delle Monache: “Avrà una chance, ma non carichiamolo di troppe aspettative. E’ un ragazzo, ci sono momenti in cui deve guardare e altri in cui dev’essere protagonista: ha un talento importante e deve coltivarlo”, le parole di Colombo sul gioiellino di Cappelle sul Tavo.

Oggi si gioca ancora in gara secca, ad eliminazione diretta. In caso di parità al 90′, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La vincente affronterà agli ottavi, sempre in gara secca, una tra Padova e Imolese (si gioca in casa del Padova, se i biancoscudati dovessero qualificarsi). Terzo turno in programma tra il 15 e il 17 novembre.

Pescara - Gubbio: probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) Sommariva; Saccani, Ingrosso, De Marino, Crescenzi; Aloi, Kraja, Crecco; Delle Monache, Tupta; Vergani. All. Colombo.

GUBBIO (3-5-2) Meneghetti; Portanova, Bontà e Redolfi; Tazzer, Vitale, Francofonte, Boulevardi, Semeraro; Di Stefano, Artistico. All. Braglia.

Arbitro: De Angeli di Milano.

Pescara - Gubbio: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Gubbio, in programma oggi, mercoledì 2 novembre, alle 14:30 allo stadio Adriatico, per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C, sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su Eleven Sports.