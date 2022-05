Pescara - Gubbio 2-2: partita, tabellino e voti

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Il Pescara si qualifica al terzo turno dei play-off per la B. Il 2 a 2 contro il Gubbio, stesso punteggio di domenica scorsa contro la Carrarese, permette alla squadra di Zauri di avanzare. Domenica prossima all’Adriatico i biancazzurri giocheranno la prima in casa contro una tra Renate, Feralpi, Cesena, Palermo o Entella. Ritorno in trasferta giovedì 12 maggio. Domani il sorteggio.

La partita

Parte forte la squadra ospite con Arena, che al 10’ dal limite scalda le mani di Sorrentino, che in tuffo manda in angolo. Dalla battuta del piazzato, Formiconi salta in mezzo alla difesa biancazzurra impalata e buca Sorrentino. Pontisso perde il difensore umbro, i centrali sono belle statuine e anche il portiere resta di sasso.

Il sinistro di Pompetti è la prima risposta del Delfino, Ghidotti para in bello stile. Il Pescara cresce, Pontisso e Clemenza però al 26’ falliscono il pari a porta vuota. Il centrocampista liscia la palla, che carambola sui piedi del trequartista: destro a botta sicura da due metri, palla incredibilmente fuori.

Finale di tempo sulle montagne russe. Incredibile e indescrivibile il disastro difensivo causato da Drudi a metà campo: si fa soffiare il pallone da Arena, che innesca Spalluto al limite dell’area: il bomber del Gubbio sfida Ingrosso e poi beffa Sorrentino per lo 0 a 2 che gela l’Adriatico.

La squadra di Zauri trova immediatamente l’1-2 con il mancino di Pompetti, servito da Cernigoi. Ora i padroni di casa hanno un tempo per trovare il pareggio che varrebbe la qualificazione.

Nella ripresa, al 5’ Cernigoi triangola con Clemenza, il destro dell’ex juventino da buona posizione finisce sull’esterno della rete. Segno di speranza per Zauri e per il pubblico di casa. I minuti passano e si gioca solo in una metà campo, quella ospite. Il Gubbio si abbassa troppo e fatica a riproporsi, rischiando sempre più di incassare il fatale pareggio.

Al 19’ il Pescara infatti segna il 2 a 2 con Memushaj, ma l’albanese viene liberato in area da Clemenza che si aggiusta il pallone con un braccio. A nulla portano le proteste dei giocatori biancazzurri.

Ma il gol è nell’aria perché la squadra di Torrente è ormai in riserva. Al 23’ Pontisso accarezza il pallone con il destro basso a giro, imparabile per Ghidotti. E’ il gol che vale la qualificazione e fa riaccendere la festa in curva nord.

Quando le cose si mettono bene in casa pescarese, accade sempre l’impensabile. Prima della mezzora, D’Ursi – ammonito – allontana un pallone a gioco fermo e si fa espellere da Cascone. La superiorità numerica tiene in vita il Gubbio fino alla fine, anche se la fatica rende pesanti testa e gambe degli umbri, mai davvero pericolosi con l’uomo in più. Zauri avanza al terzo turno.

Il tabellino

MARCATORI Formiconi (G) al 12’, Spalluto (G) al 42’, Pompetti (P) al 44’ p.t.; Pontisso (P) al 23’ s.t.

PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino 6; Zappella 5,5, Drudi 4 (dal 45’ p.t. Illanes 6), Ingrosso 5,5, Veroli 6 (dal 1’ s.t. Nzita 6); Pompetti 6,5, De Risio 5,5 (dal 18’ s.t. Memushaj 6,5), Pontisso 7 (dal 32’ s.t. Cancellotti s.v.); Clemenza 6,5, D’Ursi 5; Cernigoi 6 (dal 18’ s.t. Ferrari 6,5) (Iacobucci, Di Gennaro, Diambo, Rauti, Delle Monache, Chiarella, Ierardi). All. Zauri

GUBBIO (4-3-3) Ghidotti 6,5; Formiconi 6,5, Signorini 6, Redolfi 6, Bonini 5,5 (dal 33’ s.t. Righetti s.v.); Di Noia 6, Cittadino 6 (dal 14’ s.t. Bulevardi 6), Malaccari 5,5 (dal 33’ s.t. Sarao s.v.); Arena 7, Spalluto 6,5, Mangni 6 (dal 23’ s.t. D’Amico 5,5) (Sergiacomi, Meneghetti, Migliorini, Fantacci, Francofonte, Sainz-Maza, Tazzer, Lamanna). All. Torrente

ARBITRO Cascone di Nocera Inferiore 6.

NOTE paganti 2.564, incasso di 26.739 euro (non ci sono abbonati). Espulsi D’Ursi (P) al 29’ s.t. per doppia ammonizione e D'Amico (G) al 96’ per proteste. Ammoniti D’Ursi (P), Pontisso (P), Bulevardi (G), Memushaj (P), Signorini (G), Zappella (P). Angoli 7–1. Recuperi 3’ p.t., 5’ s.t.