Pescara - Gubbio 2-2, le dichiarazioni post partita di Zauri

In attesa di tornare sul campo per sfidare la Feralpisalò, prossima avversaria del Pescara nel terzo turno dei play-off di serie C, Luciano Zauri si prende il pari contro il Gubbio e fa la conta in vista della doppia sfida ai lombardi. D'Ursi è squalificato, Drudi ko e Pontisso è uscito malconcio.

Per fortuna, il tecnico può contare su una squadra sempre più coesa. Il gol di Pompetti, prezioso, dopo lo 0-2 degli umbri, ne è la riprova: “Fondamentale: ha tolto qualche certezza a loro e ne ha date a noi”, confessa il tecnico marsicano in sala stampa.

Difesa sul banco degli imputati. In particolare Drudi, papera e infortunio a fine primo tempo: “Un problema al flessore che si era presentato tempo fa si è ripresentato in questa partita, temo non sia nulla di buono in vista delle prossime partite. L’errore ci sta, succede prendere certi gol. Ora che il risultato conta, un errore in più o in meno può decidere le partite”.



Mancherà anche D’Ursi nella prossima partita: l’attaccante espulso dopo un gesto inspiegabile. “Cosa è successo? Io cerco sempre di mettermi nei loro panni, ma è stata una follia gettare via quel pallone. A certi livelli certe cose le paghi a caro prezzo. Lui dice di non aver sentito il fischio dell’arbitro”.



Primo tempo decisamente da dimenticare fino al gol di Pompetti: “Non sempre riesci a recuperare due gol. Non ce lo possiamo permettere di approcciare in quel modo in partite di questo livello. Noi, ma anche gli altri. Cerchiamo di migliorare, siamo qui per questo".



Ferrari ha dimostrato di essere recuperato: "Mi ha dato disponibilità per giocare. Si è visto che sta bene, ha fatto un’ottima partita nella ripresa”.



Adesso si gioca su andata e ritorno: guai a ripetere partite come le ultime. "Tutto è migliorabile: commettiamo troppi errori e li paghiamo. E non è normale perché a certi livelli non è possibile, si rischia di gettare via la stagione”.



Si sta scaldando il pubblico dell'Adriatico: “I tifosi per me sono una categoria sacra. Massimo rispetto sia per chi viene che per chi non viene. Chiaro che avere uno stadio o una curva che ti incitano fa la differenza. Mi auguro di avere più gente allo stadio alla prossima perché farebbe la differenza e la squadra ne avrebbe bisogno”.



Il prossimo turno? “Le partite si decideranno ai dettagli: sono tutte talmente difficili, che la prima condizionerà la seconda. Massima attenzione. Giochiamo per vincere, ed evitiamo errori".