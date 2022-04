Pescara-Grosseto, le formazioni ufficiali

Il Pescara scende in campo tra poco per la 36a giornata del girone B di Lega Pro. Inizio alle 17:30 all'Adriatico il tecnico marsicano debutta per la seconda volta da allenatore del Pescara. Lo farà contro il Grosseto, fanalino di coda del girone B, e con l'obbligo di vincere. Nel suo 4-3-2-1, il 44enne marsicano lancia Pontisso play in mezzo al campo, con Pompetti e De Risio interni. Out Illanes, Rauti e Chiarella, Di Gennaro e Memushaj, influenzato. Convocato il portiere Di Carlo, classe 2006. Nel Grosseto sono assenti Lazzari, Scaffidi, Moscati e Boccardi.

Le formazioni ufficiali

PESCARA 22 Sorrentino; 13 Zappella, 18 Drudi, 28 Ingrosso, 38 Frascatore; 19 De Risio, 20 Pontisso, 21 Pompetti; 7 D’Ursi, 9 Ferrari, 97 Clemenza. A disp. 14 Iacobucci, 46 Di Carlo, 3 Rasi, 11 Cernigoi, 16 Diambo, 23 Cancellotti, 27 Veroli, 29 Nzita, 40 Delle Monache, 68 Ierardi. All. Zauri.

GROSSETO 1 Barosi, 2 Raimo, 5 Ciolli, 6 Gorelli, 19 Siniega, 25 Artioli, 65 Bruzzo, 66 Rabiu, 71 Capanni, 77 Mauceri, 99 Nocciolini. A disp. 12 Di Bonito, 22 Fallani, 3 Semeraro, 4 Cretella, 7 Marigosu, 14 Piccoli, 15 Di Meglio, 16 Salvi, 21 Arras, 29 Tiberi, 54 Peretti, 70 Saporiti. All. Maurizi.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Pescara - Grosseto: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Grosseto in programma oggi, sabato 9 aprile, alle 17:30, sarà trasmessa in diretta in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.