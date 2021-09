Pescara - Grosseto: la cronaca della partita valida per la Coppa Italia [DIRETTA]

I biancazzurri affrontano il Grosseto per il match valido per la Coppa Italia

Tutto pronto per l'attesa sfida di Coppa Italia fra il Delfino e il Grosseto, con calcio d'inizio alle 20,30 allo stadio Adriatico - Cornacchia.

PRIMO TEMPO

Il Pescara parte bene e dopo due minuti una buona occasione per Galano su suggerimento di Zappella, bravo l'estremo difensore del Grosseto Fallani a parare. Due minuti dopo bella conclusione di Nzita con palla in angolo per l'intervento ancora una volta del portiere. Al 7' prima occasione per il Grifone con un colpo di testa di Moscati, palla di poco fuori. Al 13' nuovo brivido per il Pescara con un contropiede del Grosseto per una conclusione di Ghisolfi, bravo Sorrentino a deviare.

PESCARA

1 Sorrentino, 5 Illanes, 28 Ingrosso, 27 Veroli, 13 Zappella, 16 Diambo, 91 Rizzo, 29 Nzita, 9 Ferrari, 11 Galano, 7 D’Ursi

A disposizione: 1 Radaelli, 33 Di Gennaro, 6 Valdifiori, 79 Sanogo, 21 Pompetti, 30 De Marchi, 23 Cancellotti, 18 Drudi, 38 Frascatore, 3 Rasi, 97 Clemenza, 40 Delle Monache. Allenatore: Gaetano Auteri

GROSSETO

22 Fallani, 5 Collie, 8 Fratini, 9 Moscati, 14 Piccoli, 15 Verduci, 16 Salvi, 18 De Silvestro, 20 Biancon, 25 Artioli, 77 Ghisolfi

A disposizione: 1 Barosi, 2 Raimo, 3 Semeraro, 4 Cretella, 7 Marigosu, 10 Vrdoliak, 17 Serena, 19 Singel, 23 Salvadori, 29 Tiberi. Allenatore: Lamberto Magrini