Pescara - Grosseto 2-1: partita, tabellino e voti

Una vittoria sofferta e striminzita contro l'ultima della classe: il Pescara di Zauri parte ottenendo il massimo pur giocando al minimo. Il 2 a 1 che condanna i toscani alla D è un risultato ampio e non del tutto meritato per il Delfino, che resta in corsa per il terzo posto a 180' dalla fine della stagione regolare.

Non tutto è perduto: ora bisogna spremere le energie residue per vincere giovedì sera a Pistoia, sperando in uno stop dell’Entella contro la Reggiana. Il Pescara è quinto, a -2 dal Cesena (terzo) e -1 dai liguri. Scalare una posizione in classifica, nei 180’ che restano, significherebbe evitare il primo turno play-off del 1° maggio, con l’ingresso del Delfino il prossimo 4 maggio al secondo turno eliminatorio. Per una squadra che ha appena cambiato tecnico, e ha bisogno di allenarsi insieme e ritrovare la migliore condizione (Drudi, Pompetti, Pontisso, Rauti, e non solo, sono giocatori da riportare ai massimi livelli sul piano fisico e mentale).

La partita

All’8’ brivido per Zauri: Zappella subisce fallo e va a terra, l’arbitro non fischia e Mauceri si ritrova la palla sul destro e scaglia un rasoterra potente a filo d’erba sul palo alla destra di Sorrentino. Zappella, però, deve lasciare il campo in barella: infortunio alla spalla destra. Tocca a Cancellotti. Al 14’ Nocciolini fallisce dal dischetto del rigore un gol facile facile (calcia alto), ed ecco la legge del gol mangiato gol subito: ribaltamento di fronte, Ferrari rifinisce e lancia D’Ursi nello spazio sulla sinistra, per un destro morbido a giro sul portiere maremmano in uscita. Prima della mezzora Mauceri da sinistra pesca in area Bruzzo, che anticipa tutti e beffa Sorrentino: 1-1. Ancora D’Ursi, ispiratissimo, riceve da Ferrari, scatta, dribbla e serve in profondità ancora per il Loco, che inventa uno scavino col destro e riporta avanti il Delfino.

Nella ripresa, il Pescara non arriva praticamente mai a calciare con convinzione nella porta del Grosseto, se non al 34’ con il sinistro a giro dalla distanza di Pompetti, che costringe Barosi ad una difficile respinta con i pugni. Il più brillante e pericoloso tra i biancazzurri è sempre D’Ursi, che sfugge alle marcature e cerca assist o conclusione ogni volta che trova il varco. Zauri inserisce nel finale forze fresche, Cernigoi e Delle Monache, per chiudere la partita in anticipo. Nell’ultimo quarto d’ora, i toscani calano alla distanza e concedono occasioni. Al 38’ ancora Pompetti, più libero di muoversi sulla trequarti, incubo di Barosi: il portiere respinge a fatica la botta mancina, Cernigoi segna sulla ribattuta, ma è in fuorigioco. Sui titoli di coda, Piccoli di testa scavalca tutti e trova la porta vuota: sarebbe il 2 a 2, ma Frascatore salta più alto di tutti, anticipa Capanni e salva il Pescara. Nel recupero, il palo dice no al Grosseto sull’ennesimo pasticcio difensivo biancazzurro. Tre punti stiracchiati e non del tutto meritati, ma almeno per oggi deve andar bene così.

Il tabellino

MARCATORI D’Ursi (P) al 14’, Bruzzo (G) al 28’, Ferrari (P) al 39’ p.t.

PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino 5,5; Zappella s.v. (dal 9’ p.t. Cancellotti 6), Drudi 5, Ingrosso 5,5, Frascatore 6,5; Pompetti 6, Pontisso 5,5 (dal 15’ s.t. Diambo 5,5), De Risio 5,5; Clemenza 6,5 (dal 31’ s.t. Delle Monache s.v.), D’Ursi 7,5; Ferrari 7 (dal 31’ s.t. Cernigoi s.v.) (Iacobucci, Di Carlo, Rasi, Veroli, Nzita, Ierardi). All. Zauri 6

GROSSETO (3-5-2) Barosi 6; Gorelli 5,5, Ciolli 5,5, Siniega 5,5 (dal 15’ s.t. Cretella 6); Raimo 6, Artioli 6,5 (dal 15’ s.t. Saporiti 6), Bruzzo 5,5 (dal 15’ s.t. Arras 6,5), Rabiu 6,5 (dal 28’ s.t. Piccoli 6,5), Mauceri 7; Capanni 6, Nocciolini 6,5 (Di Bonito, Fallani, Semeraro, Marigosu, Di Meglio, Salvi, Tiberi, Peretti). All. Maurizi 6

ARBITRO Madonia di Palermo 5.

NOTE paganti 1.876, incasso di 10.309 euro (non ci sono abbonati). Ammoniti De Risio (P), Ingrosso (P), Clemenza (P). Angoli 2–6. Recuperi 3’ p.t., 3’ s.t.