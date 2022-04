Pescara - Grosseto 2-1: le dichiarazioni post partita di Zauri

Tre punti, ma tanta sofferenza. Il Pescara soffre oltre ogni aspettativa contro il fanalino di coda Grosseto, ma vince 2 a 1 e tiene aperta la speranza di arrivare almeno al quarto posto (servirebbe per saltare il primo turno dei play-off ed entrare nella competizione dal 4 maggio, secondo turno eliminatorio).

"E' stata una grande sofferenza, ma vincere senza soffrire non è possibile - conferma il nuovo allenatore - . E' stata una grande vittoria per l'importanza del risultato in questa giornata, ma la prestazione è ampiamente migliorabile. Dopo il gol preso, sono tornati i fantasmi e ci siamo impauriti. Loro hanno avuto occasioni per pareggiare, ma anche noi abbiamo avuto le nostre. Sinceramente, mi aspettavo di soffrire di meno in casa. Troppi errori in fase di disimpegno e di pulizia della palla. Abbiamo concesso tante palle gol a loro, ma questo non è demerito della difesa, ma della mancanza di filtro davanti. I quattro difensori per me hanno giocato una gran partita, difendendo con tutte le loro energie".

Il Pescara ha un potenziale offensivo su cui puntare per avere delle ambizioni in questo finale: "Si è vista la forza di D’Ursi, anche Clemenza si è acceso - ha detto Zauri - . Pompetti mezzala ci può dare dinamicità e qualità in più in fase realizzativa. Pontisso play? L’idea mi stuzzicava, non ha fatto male, ma può fare ancora meglio. Anche lui è uscito per un problema al piede ed è da valutare. Ora dobbiamo fare la conta degli assenti in vista della trasferta di giovedì a Pistoia. Sicuramente perderemo Zappella, che si è lussato la spalla, e De Risio che sarà squalificato".