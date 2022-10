Pescara cooperativa del gol, ma può dare di più

Il Pescara segna tanto e con tanti giocatori, ma deve diventare più ancora più cinico e concreto sotto porta. La squadra di Colombo finora ha realizzato 13 gol in 7 partite di campionato. Che diventano 19 aggiungendo i 6 rifilati alla Vis Pesaro nella gara di Coppa. Una media che sfiora i due gol e mezzo a partita dall’inizio della stagione. Il Delfino è una delle squadre più produttive della categoria, con una differenza reti saldamente con il segno positivo e, soprattutto, un’identità di gioco ormai consolidata che permette ai biancazzurri di arrivare sempre, e con diverse soluzioni disponibili, nell’area avversaria se non addirittura davanti al portiere. E questo è quello che più conta, oggi e ancora di più quando arriveranno le partite decisive. I due attaccanti di Colombo, Lescano e Cuppone, al momento non sono ai vertici della classifica marcatori del girone: 3 centri per l’italoargentino, due per il collega pugliese. Entrambi, nelle prime sette giornate, avrebbero potuto segnare molto di più, se avessero concretizzato le tante occasioni da gol avute sui piedi. A rimpinzare il bottino dei gol fatti, tra loro s’è inserito capitan Mora, anche lui a segno 3 volte finora, e dietro di loro si è sbloccato Vergani e hanno dato il loro apporto finora i terzini Cancellotti e Milani e i centrocampisti Kraja e Crecco. Mancano all’appello ancora molti attaccanti per arrotondare questo bottino: Delle Monache e Kolaj, a segno in Coppa, e Tupta. Ma anche Desogus. Tutti giocatori che hanno colpi importanti, ma che finora non hanno trovato la porta in campionato. A Potenza è stato il giovane sardo ad avere una delle palle gol migliori del match: finta da fenomeno e poi tiro frettoloso davanti al portiere. Presto, acquisendo esperienza e serenità, il gioiellino sardo diventerà una freccia pericolosissima a disposizione di Colombo.

Ora conta fare punti e continuare a crescere a piccoli passi per riacciuffare le due capolista in fuga, le calabresi Catanzaro e Crotone. Per farlo, sarà fondamentale non perdere il passo e diventare ancora più cinici e spietati. I due punti persi in casa contro il Monterosi gridano vendetta, e sabato scorso a Potenza il rischio di gettare via la vittoria al 90’ è stato altissimo, dopo aver sciupato l’ennesima galleria di azioni da gol costruite. Per fortuna, l’errore da due passi dell’ex Del Sole nell’area biancazzurra ha permesso poi di andare in ripartenza a chiudere il match con il tap in di Crecco per l’1-3. Ma bisogna ridurre i rischi diventando ancor più affamati e spietati davanti ai portieri avversari.

Pescara - Fidelis Andria: biglietti

Saranno in vendita da questa mattina alle 10 i biglietti per assistere a Pescara – Fidelis Andria, prossima gara di campionato in programma sabato alle 14,30, allo stadio Adriatico. I biglietti saranno in vendita come sempre su tutti i circuiti Vivaticket e al punto vendita dell’Official Store Pescara Calcio di via Carducci, aperto dal martedì al sabato (10-13 e 16-19). Il botteghino dello stadio sarà aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 15 e fino al fischio d’inizio della partita. Prezzi: curva nord 10 (ridotto 7 euro); tribuna Adriatica centrale 19 (ridotto 14); tribuna Adriatica nord 15 (ridotto 11); tribuna Adriatica sud 15 (11); tribuna Majella inferiore 25 (18); tribuna Majella superiore 25 (18); tribuna Majella centrale 35 (25).