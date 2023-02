Pescara - Giugliano: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Serie C Girone C

Il Pescara deve blindare il terzo posto e prepararsi nel migliore dei modi alla sfida di Cerignola, che potrebbe decidere le sorti del Delfino in questa regular season. Domani pomeriggio all'Adriatico arriva il Giugliano, e Colombo dovrà cercare di vincere in qualsiasi modo la partita, tenendo anche conto dell'emergenza diffide: sono cinque i giocatori a rischio squalifica in caso di ammonizione: Cancellotti, Crescenzi, Aloi, Gyabuaa e Cuppone. Quattro di questi saranno titolari domani. Non ci sarà invece Erdis Kraja, vittima di un problema muscolare alla vigilia della rifinitura. “Sarà assente domani e poi sarà da valutare il guaio muscolare - ha confermato Colombo in conferenza stampa - . Gli altri? Ingrosso è recuperato, Gozzi, Pellacani e Desogus sono ancora assenti". Recupero lampo per Crescenzi dopo un attacco influenzale.

Colombo cambia a livello tattico: dal 4-2-3-1, torna al 4-3-2-1. "Il sistema di gioco è un falso problema, si può iniziare in un certo modo e poi passare un piano B. Si inverte un triangolo da alto a basso. Ora dobbiamo essere bravi ad avere il giusto atteggiamento. Senza, rischiamo di soffrire anche con chi non è bravo tecnicamente come noi".

Ci s'interroga su quale posizione in campo ricoprirà Luca Mora, pronto al rientro tra i titolari: "Lui ha grandi qualità e grande intelligenza. Può giocare ovunque. Vogliamo portare tutta la rosa allo stesso livello scegliendo chi sta meglio al momento. Rafia e Merola li ho visti più brillanti, devono trovare la continuità nelle partite e noi gli dobbiamo dare la possibilità. Devono arrivare in condizione il prima possibile ed essere bravi giocando spesso. Cosa che non avevano fatto fino ad ora. Tatticamente Rafia tende più ad accentrarsi, Merola è più punta. La loro posizione in campo dipende molto da come sta andando la partita".

Sul Giugliano, avversario di domani, Colombo avverte: "Sta vivendo un momento difficile, i punti scotteranno: la partita potrebbe essere ad alta tensione. Il loro momento negativo è condizionato da quanto successo negli ultimi minuti della gara precedente. Mi aspetto una squadra desiderosa di punti, tignosa e lo ha dimostrato all’andata. Sono un mix di giocatori esperti e di giovani. Fino a poco fa hanno sorpreso tutti. Difendono bene e contrattaccano negli spazi. E sulle palle inattive sono molto bravi. Sono ben organizzati e mi aspetto una partita complicata, tirata fino alla fine".

Pescara - Giugliano: probabili formazioni

Pescara (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 2 Crescenzi; 6 Gyabuaa, 8 Aloi, 19 Mora; 30 Merola, 17 Rafia; 9 Vergani. All. Colombo.

Giugliano (3-5-2) 12 Sassi; 24 Biasiol, 13 Zullo, 6 Poziello; 27 Rondinella, 17 Iglio, 4 Ceparano, 5 Felippe, 80 Di Dio; 7 Salvemini, 20 Sorrentino. All. Di Napoli.

Pescara - Giugliano, partita valida per l'8a giornata di ritorno del girone C di serie C, in programma domani, domenica 19 febbraio alle 14.30 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.