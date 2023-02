Lescano, caso archiviato: "Penso solo al bene del Pescara"

Dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato davanti a microfoni e taccuini Facundo Lescano, che spera di avere una maglia da titolare domenica prossima all'Adriatico contro il Giugliano (14.30). Fece clamore la sua intervista di metà dicembre, in cui aprì la "crisi" tra sé e l'allenatore Alberto Colombo. Da lì, la gestione del bomber del Pescara per due mesi è diventata un caso. Risolto il 1° febbraio scorso, il giorno dopo la chiusura del mercato invernale. Un faccia a faccia nel chiuso degli uffici del Poggio degli ulivi tra attaccante, allenatore, presidente e direttore sportivo: chiusa la vicenda, l'ex Entella è tornato gradualmente nelle rotazioni del tecnico e ha trovato anche il primo gol del 2023, contro il Potenza. “In particolare non è successo nulla, ci sono state scelte e io le ho accettate. Per fortuna ora il mercato è chiuso e non si fanno più chiacchiere. Non vorrei parlare più dell’argomento, ora ho la testa solo alla fine del campionato e ai play-off - ha detto intervendo alla presentazione di un nuovo sponsor del club - . Ci sono dieci partite e vorrei chiudere la stagione come l’ho iniziata. Voglio superare il mio record di gol e spingere la squadra. Cosa prometto ai tifosi? Non voglio fare promesse a parole, ma dimostrare quanto tengo al Pescara con i fatti, sul campo”.

Sul famoso incontro chiarificatore con Colombo, Sebastiani e Delli Carri, Lescano racconta: “Ci siamo chiariti, ognuno ha espresso il proprio pensiero e esposto il proprio punto di vista, come si fa tra persone mature. Hanno parlato anche il presidente e il direttore: l’obiettivo è solo il bene del Pescara, ed è per quello che sono rimasto. Dobbiamo pensare solo al Pescara. Mi è dispiaciuto stare fuori e non poter dare una mano ai compagni e ai tifosi in quel periodo. Sono stato sempre me stesso, mi sono allenato e mi sono isolato aspettando la chiusura del mercato”.

Contro il Potenza il ritorno al gol con dedica ai tifosi: “Li ho ringraziati perché mi hanno sempre supportato, sono stati gentili e calorosi con me. Ho ricevuto tanti messaggi d’affetto in questo periodo. Volevo solo ringraziarli”.

Ad Andria un Pescara di nuovo deludente e a secco di gol. Si è data la colpa anche al terreno di gioco, ma Lescano non cerca alibi: “A volte si trovano campi brutti, questa è la C. Contro le squadre che devono salvarsi d'ora in avanti sarà durissima. Io sono stato dall'altra parte della barricata, so cosa significa lottare per fare punti pesanti e per non sprofondare. Noi dobbiamo sapere cosa ci aspetta e dare tutto per blindare il terzo posto che può darci tanti vantaggi ai play-off, arrivando più freschi rispetto ad altre squadre”.

Colombo sta sperimentando nuove soluzioni offensive, come il trequartista alle spalle di una punta. Lescano come si esprime al meglio? "Il modulo per me non fa tanta differenza. Siamo tanti e abbiamo giocatori forti in attacco, è giusto che giochiamo tutti. Con il trequartista vicino ho meno spazio per venire incontro e devo attaccare gli spazi, andando ad affrontare da solo i centrali avversari, ma cambia poco”.