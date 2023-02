Verso Pescara - Giugliano, ultime: Colombo rilancia Mora

Serie C Girone C

Il Pescara si prepara ad un'altra domenica di fuoco. Dopo lo scialbo pari di Andria, con il Cerignola salito a -6 dal Delfino, la squadra di Colombo ospita l'ostico Giugliano con un solo obiettivo possibile: la vittoria. Il tecnico brianzolo recupera Ingrosso in difesa, anche vanno verso la conferma Brosco e Boben, con Cancellotti e Crescenzi protagonisti delle tre partite consecutive senza subire gol. Mancherà ancora una volta Desogus, alle prese con i problemi agli adduttori. Il tecnico studia il ritorno al 4-3-2-1 con Mora in mediana assieme a Kraja e Gyabuaa. In attacco, idea Merola-Rafia alle spalle di uno tra Vergani e Lescano, con il giovane scuola Inter al momento favorito per la conferma. Giugliano con il 3-5-2: a disposizione Gladestony per il tecnico Di Napoli. A dirigere la partita domenica pomeriggio sarà l'arbitro Cherchi di Carbonia. Assistenti: Voytyuk di Ancona e Catani di Fermo, quarto uomo Totaro di Lecce.

Il Giugliano, reduce da due ko consecutivi, è una formazione scorbutica, organizzata e aggressiva. Basta ricordare la gara dell’andata al Partenio: sotto di un gol, i biancazzurri sono riusciti a pareggiare, soffrendo dopo essere rimasti anche in dieci. Servirà un’altra partita di sofferenza da parte dei biancazzurri: atteggiamento e fame faranno la differenza. Mettere da parte i facili entusiasmi della goleada al Potenza e indossare l’elmetto. I prossimi 180’ (dopo il Giugliano c'è lo scontro diretto in trasferta a Cerignola) potrebbero essere vero spartiacque dell’intera regular season dei biancazzurri: il terzo posto può essere messo in cassaforte oppure rimesso in discussione da qui a fine campionato.

Pescara - Giugliano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Pescara - Giugliano, partita valida per l'8a giornata di ritorno del girone C di serie C, in programma domenica 19 febbraio alle 14.30 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.