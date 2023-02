Pescara - Giugliano 1-1: partita, tabellino e voti

Serie C Girone C

Dalla stagione dei sogni a quella dei rimpianti. Il Pescara rischia grosso: pareggia 1 a 1 in casa contro il Giugliano e adesso non ha più nemmeno un margine di vantaggio rassicurante per gestire il terzo posto. Un passo falso domenica prossima a Cerignola rischia di rimettere in corsa entrambe le formazioni foggiane, Audace (quinta a -6) e Foggia (quarta a -5).

La squadra di Colombo spreca l’ennesima occasione. Avanti nella ripresa con Merola, i biancazzurri restano in dieci per un’uscita avventurosa di Plizzari e incassano la beffa a un minuto dalla fine del recupero. Il punto è un brodino che fa festeggiare tutta la provincia di Foggia. Perché? Perché il Foggia vince, scavalca il Cerignola e sale al quarto posto a meno cinque dal Delfino. E lo stesso Cerignola scivola al quarto posto, mantenendo però il distacco di sei punti che domenica prossima, nello scontro diretto, potrebbe essere dimezzato.

In un primo tempo non proprio da ricordare, il Pescara potrebbe sbloccarla al 25': numero di Rafia da sinistra, che si beve tutta la difesa dei campani e pesca Merola sul secondo palo, l’ex Cosenza perde il tempo per colpire di prima da due passi, tenta uno stop di petto, scivola e non riesce a bucare Sassi. Il Giugliano, però, c'è: Salvemini mette i brividi all’Adriatico con un destro a giro che costringe Plizzari ad un volo plastico.

Nella ripresa, Colombo si affida a Lescano per sbloccare la partita. Il tecnico torna al 4-2-3-1 con l’inedita soluzione Vergani a supporto dell’italoargentino e Merola-Rafia esterni offensivi. E arriva il vantaggio: al 6’ Mora recupera il pallone sulla trequarti e accende la stella di Merola, che si aggiusta sul mancino e calcia all’improvviso, trovando la “collaborazione” di Sassi, decisamente incerto sul rasoterra dell’attaccante. L’esterno dell’Empoli segna il terzo gol in biancazzurro in tre partite.

Peccato che il Delfino non sappia più gestire con personalità le partite. Al 18’ la classica frittata: La Monica s’avventa su un lancio verticale da cinquanta metri che scavalca una difesa troppo alta e piazzata male, Plizzari fuori già dai pali esce a valanga sull’attaccante al limite dell’area. Rosso diretto per il portiere. Tocca a Sommariva, gli fa posto Vergani per un finale di sofferenza con l’uomo in meno.

A tempo scaduto l'incredibile beffa. Prima al 90’ il Giugliano sfiora il pari con Piovaccari. L’esperto attaccante campano calcia debolmente da due passi, probabilmente convinto di essere in fuorigioco. Ma la bandierina dell’assistente non si alza, per fortuna dei biancazzurri Sommariva para. In pieno extratime l'1 a 1: da un angolo degli ospiti Lescano, a copertura del primo palo, liscia clamorosamente il pallone e regala a Sorrentino – entrato da poco – la palla del tap in che regala un insperato pareggio al Giugliano.

PESCARA-GIUGLIANO 1-1: il tabellino

MARCATORI Merola (P) al 6’, Sorrentino (G) al 49’ s.t.

PESCARA (4-2-3-1) Plizzari 5; Cancellotti 6, Brosco 6, Boben 6, Crescenzi 6; Gyabuaa 6,5 (dal 47’ s.t. Germinario s.v.), Aloi 5,5 (dal 1’ s.t. Lescano 5,5), Mora 6,5; Merola 6,5 (dal 30’ s.t. Cuppone s.v.), Rafia 6 (dal 30’ s.t. Palmiero s.v.); Vergani 5,5 (dal 20’ s.t. Sommariva 6). (D’Aniello, Milani, Kolaj, Delle Monache, Mesik, Ingrosso). All. Colombo 6

GIUGLIANO (3-5-2) Sassi 5; Blasiol 6 (dal 30’ s.t. Iglio s.v.), Scognamiglio 6, Poziello C. 6; Eyango 6 (dal 38’ s.t. Sorrentino 7), Di Dio 6, Felippe 6,5, Poziello R. 6 (dal 20’ s.t. Ghisolfi 6), Oyewale 6 (dal 20’ s.t. Rizzo 6); Salvemini 6,5, La Monica 6,5 (dal 30’ s.t. Piovaccari s.v.). (Viscovo, Siamatas, Ceparano, Zullo, Felici, Rondinella, Mesisca, Ciuferri, De Lucia, Gomez). All. Di Napoli 6,5

ARBITRO Cherchi di Carbonia 6

NOTE paganti 1.247, abbonati 1.367, incasso. Espulso Plizzari (P) al 18’ s.t. per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Scognamiglio, Biasol, Mora. Angoli 2-5. Recuperi 5’ s.t.