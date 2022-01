Pescara, ecco chi sono i giocatori positivi al Covid

Sono Valdifiori, Zappella e Clemenza i tre giocatori del Pescara risultati positivi al Covid dopo i tamponi molecolari eseguiti ieri dall’equipe del dottor Paolo Fazii. I tre biancazzurri sono in isolamento, mentre il resto della squadra prosegue gli allenamenti collettivi al Poggio degli ulivi.

Già nella prima parte della stagione, Auteri aveva perso per un periodo il difensore Veroli e l’attaccante D’Ursi, colpiti dal virus. Per quanto riguarda Clemenza e Valdifiori, si tratta di un secondo contagio: l’attaccante era risultato positivo un anno fa durante la sua esperienza in Svizzera con il Sion, il regista aveva scoperto di essere stato contagiato all’inizio della passata stagione, durante la gestione Oddo (era stato asintomatico, ma da un sierologico aveva scoperto di aver sviluppato gli anticorpi al Covid).

Ora Auteri spera che non emergano altre positività al prossimo giro di tamponi, per iniziare la preparazione al match del 15 gennaio sul campo della Vis Pesaro senza grandi intoppi. Nelle Marche mancheranno già per squalifica Illanes e Pompetti.

De Risio

Atteso in città in queste ore Carlo De Risio: dopo aver sistemato i dettagli della sua partenza con il Bari, il 30enne centrocampista vastese sta raggiungendo Pescara assieme al suo manager Jerry Palomba per incontrare il presidente Sebastiani e mettere nero su bianco con il Delfino per i prossimi sei mesi. Arriva in prestito secco dal club di De Laurentiis, con cui ha il contratto in scadenza, ma un'opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in B dei biancorossi (oggi primi in classifica nel girone C).