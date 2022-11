Pescara - Gelbison: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Pescara vuole tornare a vincere dopo la delusione di Coppa Italia, nel giorno di Catanzaro - Crotone, sfida tra le prime due della classe che potrebbe agevolare Cuppone e compagni. Una giornata importante del campionato del Delfino. Per questo, domani pomeriggio all'Adriatico contro la Gelbison, Colombo rilancia la formazione tipo e i giocatori più in forma del momento. Kraja e Tupta hanno recuperato e sono nella lista dei convocati (ci sono tutti eccetto Pellacani), l’unico dubbio è Milani sulla fascia sinistra, ma il terzino toscano stringerà i denti e giocherà. Dentro Plizzari, Cancellotti, Brosco e Boben. A centrocampo toccherà a Palmiero, con Gyabuaa e Mora. In attacco, spazio a Desogus con Cuppone e Lescano.

“Il blasone non vince le partite, la fame invece ti aiuta a farlo - ha detto il tecnico del Pescara - . Sono sempre preoccupato, ogni settimana. Si fa troppo in fretta a dire che il Pescara debba vincere tutte le partite, come se fosse facile. Dobbiamo apprendere dagli errori commessi in Coppa Italia, errori di atteggiamento. Quando facciamo questo errore, usciamo con le ossa rotte. A me dà fastidio che ci si rilassi o sia giochi la presunzione di essere forti. Così dai qualcosa in meno e fai girare gli episodi a favore degli avversari. Dobbiamo vincere contro la Gelbison, non pensare allo scontro diretto tra Catanzaro e Crotone. I campani sono simili al Gubbio, si abbassano e si compattano molto bene, come ha fatto il Gubbio mercoledì scorso. Serviranno pazienza e velocità di trasmissione del pallone per trovare il varco. E’ una squadra che ha subito pochissimi gol in trasferta, ha compattezza e aggressività: sarà una partita difficile per noi nella fase offensiva, come l’ultima di Coppa Italia. Teniamo da parte i facili entusiasmi”.

Pescara - Gelbison: probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 3 Milani; 6 Gyabuaa, 5 Palmiero, 19 Mora; 27 Cuppone, 21 Desogus; 10 Lescano. All. Colombo.

GELBISON (3-5-1-1)

1 D’Agostino; 6 Gilli, 4 Cargnelutti, 27 Loreto; 28 Nunziante, 7 Graziani, 8 Uliano, 23 Savini, 2 Onda; 17 Citarella; 18 De Sena. All. De Sanzo.

ARBITRO: Calzavara di Varese.

Pescara - Gelbison: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Gelbison, in programma domani, domenica 6 novembre, alle 14:30 allo stadio Adriatico, per la 12a giornata di serie C girone C, sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su Eleven Sports.