Pescara-Gelbison: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Benvenuti alla diretta della gara di Serie C Pescara-Gelbison. Oggi all'Adriatico arriva la matricola campana al primo anno nei professionisti. Colombo con la formazione tipo a caccia dei tre punti (sperando in un risultato favorevole in Catanzaro-Crotone).

Pescara-Gelbison: la cronaca

2' tentativo da fuori area per Mora con il mancino, palla che sorvola la traversa.

1' si parte con il calcio d'avvio per la Gelbison in maglia gialla, Pescara nella classica biancazzurra.

Pescara-Gelbison: il tabellino

PESCARA (4-3-2-1): Plizzari; in difesa Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Gyabuaa, Palmiero, Mora; Cuppone, Desogus; Lescano. A disp.: Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, De Marino, Ingrosso, Saccani, Aloi, Crecco, D’Aloia, Germinario, Kraja, Delle Monache, Kolaj, Tupta, Vergani. All. Colombo

GELBISON (3-5-1-1): D’Agostino;Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Uliano, Graziani, Savini, Onda; Nunziante; De Sena. A disp.: Vitale, Bonalumi, Marong, Mesisca, Paoloni, Foresta, Di Fiore, Citarella, Kyeremateng, Sane, Sorrentino. All. De Sanzo

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese. Assistenti: Andrea Barcherini di Terni e Elia Tini Brunozzi di Foligno. Quarto uomo: Dario Acquafredda di Molfetta.