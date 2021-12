Pescara, Galano ai saluti: è nel mirino dell'Avellino

Cristian Galano e il Pescara ai titoli di coda. L'attaccante pugliese, 30 anni, a gennaio quasi certamente lascerà il Delfino per trovare nuovi stimoli e un nuovo contratto altrove. In riva all'Adriatico, dopo due anni e mezzo, gli restano infatti solo sei mesi di vincolo con i colori biancazzurri. A giugno, se non dovesse andar via nella prossima sessione di mercato, si ritroverebbe svincolato. E, visto il rendimento di questi mesi, sarebbe certamente un bel guaio per l'ex Bari e Parma trovare una squadra in grado di assicurargli un contratto importante, che sia di B o di C.

Ecco perché il giocatore e il suo manager sono già al lavoro per cambiare nelle prossime settimane, in modo da trovare il rilancio sul campo già in questa stagione, nata decisamente male per il "Robben" pugliese, che in estate non ha trovato acquirenti ed è rimasto decisamente controvoglia in biancazzurro.

Un club interessato a Galano è già spuntato, nei promi sondaggi di mercato: è l’Avellino, che ha messo nel mirino non uno, ma due biancazzurri. Al club irpino, che milita nel girone C ed è quinto in classifica dopo aver sfiorato la promozione nei play-off l'anno scorso, piace molto Cristian Galano, 78 partite e 19 gol con il Delfino, ritenuto dal tecnici Piero Braglia un elemento in grado di alzare il livello tecnico del suo attacco (c'è già l'ex Maniero). Ma fa gola anche il giovane Nicola Rauti, l’anno scorso a Palermo, di proprietà del Toro. A Torino non sono felicissimo del poco spazio che il giovane rampante granata sta avendo in riva all’Adriatico. Se ci fosse la possibilità di spostarlo, a gennaio, per garantirgli un minutaggio più alto, il club di Cairo di certo sarebbe pronto a richiederne il rientro alla base a Sebastiani.