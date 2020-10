Pescara-Frosinone 0-2: buio pesto per i biancazzurri, è la quarta sconfitta consecutiva

Continua il momento no del Pescara. La gara contro il Frosinone, giocatasi oggi pomeriggio allo stadio Adriatico 'Giovanni Cornacchia', finisce 0-2: è buio pesto per i biancazzurri, arrivati alla quarta sconfitta consecutiva su cinque giornate di campionato.

La squadra di Nesta ha svolto, di fatto, poco più che un allenamento. Ora il Delfino occupa l'ultimo posto in classifica con un solo punto, e il destino del tecnico Massimo Oddo, ormai, sembra essere sempre più appeso a un filo.

Pescara-Frosinone: la cronaca

Pronti via, al 7' i biancazzurri sono già sotto di un goal: per il Frosinone segna Ciano su assist di Novakovich. E così, a meno di dieci minuti dal fischio d'inizio, siamo già sull'1-0 per gli ospiti. Al 10′ i padroni di casa provano a reagire con un tiro di Ventola, ma Bardi manda in angolo.

Al 30' Drudi è costretto a lasciare il campo per infortunio e viene sostituito da Galano. La prima frazione si conclude sul vantaggio per il Frosinone, e nella ripresa non va meglio perché al 5' i ciociari raddoppiano: Ciano restituisce il piacere servendo Novakovich, che solo soletto appoggia in porta con la testa. È 0-2.

Il Pescara non riesce a ribaltare la situazione e la partita termina qui. Si tornerà in campo lunedì a Lecce. Vedremo, a questo punto, se sulla panchina ci sarà ancora Oddo.

Pescara-Frosinone: il tabellino

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Ventola, Jaroszyński, Memushaj, Valdifiori, Maistro, Oméonga, Bočić. A disp.: Radaelli, Alastra, Bocchetti, Guth, Balzano, Capone, Riccardi, Busellato, Fernandes, Diambo, Belloni. All. Oddo.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Capuano, Ariaudo, Brighenti, Zampano, Rohdén, Maiello, Beghetto, Kastanos, Novakovich, Ciano. A disp.: Iacobucci, Trovato, Curado, D'Elia, Salvi, Carraro, Tribuzzi, Andrea Tabanelli, Vitale, Dionisi, Parzyszek. All. Nesta.

Reti: Ciano 7' pt, Novakovich 5' st

Recupero: 2' pt, 4' st

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo