Maistro recupera per Pescara-Frosinone, fuori Asencio e Nzita

Buone notizie in casa Pescara. Maistro recupera per Pescara-Frosinone, in programma sabato 24 ottobre alle ore 16: ha infatti smaltito la distorsione alla caviglia rimediata durante l'incontro con l'Empoli.

Fuori, invece, Asencio e Nzita. Il primo non riesce ancora a riprendersi dall'infortunio al flessore della coscia, mentre il secondo sarà out per squalifica, avendo rimediato un rosso per doppia ammonizione nella gara di Venezia.

L’attaccante spagnolo dovrebbe tornare a disposizione di Oddo per il posticipo serale di Lecce, previsto lunedì 2 novembre alle ore 21.