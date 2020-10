Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali

Pescara-Frosinone, ormai ci siamo: annunciate le formazioni ufficiali. I due allenatori, Massimo Oddo e Alessandro Nesta, hanno deciso chi saranno gli 11 titolari che tra poco scenderanno in campo per il match dello stadio Adriatico, valido per la 5ª giornata di Serie B. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 16.

PESCARA (3-5-1-1) - 1 Fiorillo, 5 Drudi, 6 Scognamiglio, 44 Jaroszynski, 21 Ventola, 40 Omeonga, 10 Valdifiori, 8 Memushaj, 19 Masciangelo, 37 Maistro, 7 Bocic. All. Oddo

FROSINONE (3-5-2) - 22 Bardi, 23, Brighenti, 15 Ariaudo, 3 Capuano, 93 Zampano, 7 Rohden, 8 Maiello, 37 Kastanos, 13 Beghetto, 28 Ciano, 18 Novakovich. All. Nesta