Pescara-Frosinone 0-2: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in casa, per i biancazzurri, agli ordini di Massimo Oddo che è tornato sulla panchina adriatica dopo la parentesi con Sottil e l'esonero di Legrottaglie. Stavolta il Pescara ospita il Frosinone. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Pescara-Frosinone: la cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Adriatico. Tra poco avrà inizio la gara tra Pescara e Frosinone. Le due squadre sono già in campo.

1' L'incontro è cominciato. Al 7' biancazzurri già sotto di un goal! Per il Frosinone segna Ciano su assist di Novakovich. E così, a meno di dieci minuti dal fischio d'inizio, siamo già sull'1-0 per gli ospiti.

Al 10′ Pescara al tiro con Ventola, Bardi manda in angolo. Al 30' infortunio di gioco a Drudi, il calciatore è costretto a lasciare il campo e viene sostituito da Galano. 44' Il primo tempo sta per concludersi sul vantaggio dei ciociari: l'arbitro ha assegnato due minuti di recupero.

La prima frazione si conclude sul vantaggio per il Frosinone. Iniziata la ripresa... e al 5' il Frosinone raddoppia! Ciano serve Novakovich, 0-2.

Pescara-Frosinone: il tabellino

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Drudi (dal 31' pt Galano), Scognamiglio, Masciangelo, Ventola, Jaroszyński, Memushaj, Valdifiori, Maistro, Oméonga, Bočić. A disp.: Radaelli, Alastra, Bocchetti, Guth, Balzano, Capone, Riccardi, Busellato, Fernandes, Diambo, Belloni. All. Oddo.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Capuano, Ariaudo, Brighenti, Zampano, Rohdén, Maiello, Beghetto, Kastanos, Novakovich, Ciano. A disp.: Iacobucci, Trovato, Curado, D'Elia, Salvi, Carraro, Tribuzzi, Andrea Tabanelli, Vitale, Dionisi, Parzyszek. All. Nesta.

Reti: Ciano 7' pt, Novakovich 5' st

Recupero: 2' pt

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo