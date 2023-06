Pescara - Foggia: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Pescara a caccia della finale con ventimila tifosi sugli spalti. Domani sera Adriatico sold out come ai tempi magici della vecchia zemanlandia del 2012 per cercare di battere il Foggia e volare all'ultimo atto dei play-off contro la vincente di Cesena-Lecco (si riparte dalla vittoria dei romagnoli in trasferta per 1-2).

Sfida aperta, come domenica scorsa, viste le qualità e l’esperienza dei due allenatori e i giocatori di talento presenti da una parte e dall’altra. A fare la differenza, mai come questa volta, potrebbe essere il fattore ambientale: migliaia di cuori biancazzurri in campo con Lescano e compagni. “Sono contento che i tifosi saranno con noi – ha detto Zeman alla vigilia della partita – . E spero ci diano una bella mano. Noi però dobbiamo trascinarli. Merito mio? Non ci credo. C’è l’obiettivo importante e quindi i tifosi vengono. L’appetito vien mangiando”.

Recuperato Plizzari tra i pali. Lescano dovrebbe giocare dal 1’ al centro del tridente con Merola e Delle Monache. Cuppone arma in più dalla panchina. Tornano anche Brosco in difesa e Palmiero in regia, dopo la squalifica. Dubbio Gozzi-Milani sulla fascia sinistra e Mesik-Boben al centro della difesa. “La squadra sta abbastanza bene nonostante le tante partite ravvicinate. Plizzari è disposizione, sono due giorni che si allena con noi. Tutti i ragazzi sono a disposizione. Cuppone si sta allenando bene, come tutti, ma lui dà all’occhio perché si muove tanto, ma non ancora bene. I portieri sono tutti bravi, ne devo scegliere solo uno. Gyabuaa ha ancora la caviglia che fa male, ma le mie scelte sono tattiche. Desogus ha mollato rispetto all’inizio e deve trovare le motivazioni. Idem Vergani: ha grande talento, ma servono le motivazioni”.

La formazione sembra fatta, ora è il momento di far parlare il campo e migliorare rispetto a quanto fatto vedere allo Zaccheria nel primo round della sfida. “Il Foggia ha fatto una buona partita e noi siamo riusciti a proporre qualcosa – il commento di Zeman sul match d’andata – . Dobbiamo fare noi qualcosa di più. Loro sono esperti, noi un po’ acerbi. Perché ci siamo accontentati? Non lo so, abbiamo fatto solo possesso senza cercare la profondità. Dobbiamo cercare per vincere tutta la partita. Il concetto è quello: dobbiamo giocare per la vittoria. Io alla squadra non dico mai di non attaccare. Se non attacchi, i gol non li fai. Gli avversari non si fanno gol da soli”.

Non c’è più il vantaggio di essere testa di serie e quindi non basterà pareggiare al 90’ per andare avanti. Il boemo spera di chiuderla senza passare dai supplementari. “Spero non serva andarci. I rigoristi? Li vediamo dopo i supplementari”.

Per Zeman e per i suoi ragazzi ci sarà la passione dei vecchi tempi rispolverata dai pescaresi. Sembrerà di tornare indietro di undici anni… A Foggia, invece, il tecnico di Praga è stato fischiato, nonostante i miracoli sportivi realizzati con i pugliesi: “La gente si dimentica. A Foggia ho dato tanto mantenendo la squadra in serie A per quattro anni. Vediamo se ci riusciranno loro nei prossimi anni. Del Foggia non dico niente, altrimenti ci attaccano su quello. L’aspetto fisico? Loro mettono le mani avanti dicendo che sono stanchi. Una squadra allenata non ha problemi. Stiamo meglio noi? Lo dobbiamo dimostrare. Andare da Delio Rossi perché giochiamo in casa? Ci ho ripensato. Sono più grande, spetta a lui salutarmi”.

Pescara e Foggia si ritrovano, questa volta allo stadio “Adriatico”, a quattro giorni dalla gara di andata della semifinale dei Playoff di Serie C terminata per 2-2. Il passaggio del turno si giocherà quindi negli ultimi 90 minuti, in una sfida sul filo dell’equilibrio, arricchita dalla presenza in panchina di due grandi ex come Zdenek Zeman, vero eroe in quel di Foggia e Delio Rossi, protagonista di due esperienze in Abruzzo tra 1996 e 2001. Per gli esperti di 888sport i favoriti per l’accesso alla finale, valevole un posto in Serie B, sono i padroni di casa, offerti a 2,05, quota che sale a 2,15 a Scommessemania, mentre oscilla tra 3,05 e 3,10 il segno «2», uscito nell’ultimo precedente in campionato. Come riporta Agipronews, sale tra 3,20 e 3,40 un altro pareggio, che porterebbe le squadre ai tempi supplementari. Tutti e tre i precedenti stagionali hanno visto uscire l’Over 2.5, esito in pole anche giovedì sera, a 1,73, sull’Under 2.5 offerto a 2,04. Per quanto riguarda il risultato esatto comanda l’1-1 a 6, seguito dal 2-1 a 8,40 mentre un nuovo 0-4 rossonero - come lo scorso gennaio - vale 101 volte la posta.

Pescara - Foggia: probabili formazioni

Pescara (4-3-3) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 32 Gozzi; 17 Rafia, 5 Palmiero, 20 Kraja; 30 Merola, 10 Lescano, 11 Delle Monache. All. Zeman.

Foggia (3-5-2) 22 Dalmasso; 21 Leo, 6 Di Pasquale, 3 Rizzo; 2 Garattoni, 26 Frigerio, 25 Petermann, 7 Schenetti, 32 Costa; 9 Ogunseye, 10 Peralta. All. Rossi.

Arbitro: Monaldi di Macerata.

Pescara - Foggia, partita valida per il ritorno della semifinale play-off di Lega Pro, in programma domani, giovedì 8 giugno alle 20.30 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports e in tv in chiaro su Raisport.