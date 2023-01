Pescara - Foggia: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Pescara a caccia della seconda vittoria consecutiva del 2023 domani pomeriggio all'Adriatico contro il Foggia. Con una bella novità: si è chiuso nelle ultime ore il fastidioso "caso Lescano": decisivo l’incontro chiarificatore tra il tecnico, l’attaccante, il ds Delli Carri e il presidente Sebastiani. Torna Brosco in difesa dopo la squalifica, gli farà posto uno tra Ingrosso e Boben. Milani favorito su Crescenzi sulla sinistra. Kraja, Aloi e Palmiero per due maglie a centrocampo. Cuppone, Kolaj e Tupta in attacco. Ma a gara in corso potrebbe rivedersi finalmente anche il bomber italoargentino. “Si è arrivati ad una definizione del caso. Ognuno ha detto la sua e il calciatore ha accettato di tornare a fare quello che faceva prima. E noi dobbiamo riportarlo nelle migliori condizioni”, ha detto l’allenatore parlando della telenovela finalmente archiviata. In attacco ecco Rafia: “Giocatore offensivo di grande qualità. Può fare diversi ruoli e parlando con lui preferisce la zona centrale del campo. Ma può partire tranquillamente da esterno e rifinire. Come fa in nazionale. Ha qualità per rifinire per gli altri. Sta già molto bene ed è a disposizione. Cambio tattico in futuro con il trequartista? Dobbiamo trovare gli equilibri. Magari con due centrocampisti che fanno da collante. E servono anche uomini offensivi disposti a fare bene la fase di non possesso. Oggi abbiamo un’idea tattica chiara”. Attacco affollato: otto giocatori sono troppi? “Bisogna saper accettare la concorrenza. Sul mercato ho chiesto di liberare chi non era contento. Vogliamo solo giocatori che hanno il piacere a restare qui. Vergani? Ha espresso un desiderio più che comprensibile. Lui si sta allenando molto bene. Ho percepito voglia di dare il contributo alla squadra”. Colombo non si fida del nuovo Foggia targato Gallo: “Leviamoci dalla mente la gara di andata, il girone di ritorno è completamente diverso. Nuovo allenatore, nuovo sistema di gioco e credo che dobbiamo essere bravi domani nella fase difensiva quando il pallone lo hanno altri. Loro hanno tante consapevolezze oggi con un sistema di gioco ben definito. Ci sono giocatori di qualità come costa a sinistra mentre Garattoni a destra è bravo a chiudere l’azione. Ogunseye e Beretta sono una bella coppia, idem Peralta e Iacoponi. Sono davvero un bel mix. Loro vogliono giocare e quindi mi aspetto una partita diversa rispetto alle solite. Turnover? No, prima di pensare a mercoledì voglio concentrarmi solo sul Foggia. Rifletto solo su chi può giocare”.

Mercato

Uno tra Vergani e Tupta potrebbe partire nelle ultime ore di mercato. E se Saccani dovesse andare via, al posto potrebbe arrivare l’italo-nigeriano Paolo Gozzi, classe 2001, in uscita dal Cosenza (proprietà del Genoa). In questa stagione 12 presenze in B con i calabresi, Gozzi ha esordito in A con la Juventus nel 2019, lanciato da Allegri dal 1′ sul campo della Spal. Ieri visite mediche per il 19enne difensore centrale Etienne Catena preso a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona.

Pescara - Foggia: probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 2 Milani; 20 Kraja, 8 Aloi, 19 Mora; 27 Cuppone, 7 Kolaj; 39 Tupta. All. Colombo. FOGGIA (3-5-1-1) 15 Nobile; 4 Kontek, 6 Di Pasquale, 3 Rizzo; 2 Garattoni, 26 Frigerio, 25 Petermann, 7 Schenetti, 32 Costa; 10 Peralta; 9 Ogunseye. All. Gallo. Arbitro: Perri di Roma1.

Pescara - Foggia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Pescara - Foggia, partita valida per la 4a giornata di ritorno del girone C di serie C, in programma domani, domenica 29 gennaio alle 14.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport canale 254 e in streaming su Eleven Sports.