Verso Pescara - Foggia, Vergani scalpita per un posto in attacco

Con 4 gol segnati in soli 604’ giocati finora in campionato, il bomber 22enne (compirà gli anni il prossimo 6 febbraio) di Segrate è il terzo miglior realizzatore del Delfino alle spalle di Facundo Lescano e della coppia Cuppone – Mora. Segna un gol ogni 151’ giocati, l’ex Inter Primavera, arrivato in estate dalla Salernitana. Sono già 4 le panchine consecutive per Vergani, entrato sempre nei finali di gara e, contro la Viterbese domenica scorsa dopo l’intervallo. L’ultima da titolare, contro il Picerno, ha coinciso con l’ultima sconfitta interna del Pescara in campionato. Una prestazione da dimenticare anche per Vergani, che ha spinto Colombo a puntare su Tupta nelle seguenti quattro gare giocate. Lo slovacco non ha giocato partite da dimenticare, anzi ha volte è stato utile alla squadra nello sviluppo del gioco e poco fortunato sotto porta, ma alla voce “gol”, sul suo curriculum pescarese c’è ancora un preoccupante zero. Vergani ha caratteristiche diverse, ama meno dialogare con la squadra, ma in area e negli ultimi venti metri ha fatto già vedere di avere fiuto. Il Pescara oggi segna con il contagocce – 7 gol fatti nelle ultime 9 partite – e ha bisogno anche del suo apporto in zona gol. Ecco perché Colombo potrebbe rilanciarlo contro il Foggia, la squadra con cui la punta biancazzurra si è sbloccata segnando il suo primo gol pescarese nel girone d’andata.



“Contro il Foggia vogliamo vincere la gara. Mi piacerebbe avere più continuità, valuteremo questo aspetto”, le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dall’attaccante ex Inter e Salernitana. “Mi piacerebbe giocare di più, ma per quello che sono stato impiegato reputo positiva la mia esperienza qui a Pescara. Mercato? Non ho sentito nulla, ma di sicuro vorrei più spazio. Ne parleremo con società e allenatore”, ha aggiunto intervenendo al Tg di Rete8. Arriva il Foggia, ma non sarà lo stesso avversario di un girone fa: “Cercheremo di ripetere la bella prova dell’andata”, dice sicuro di sé Vergani.



Lescano probabilmente ancora in panchina. L’italoargentino è in bilico, tra mercato e permanenza in biancazzurro, e probabilmente verrà reinserito nelle rotazioni da Colombo solo dopo la chiusura della sessione di gennaio, fissata a martedì prossimo. Ballottaggio tra Tupta e Vergani, dunque, in questi ultimi allenamenti, con Cuppone e Delle Monache che potrebbero essere favoriti per le altre due maglie in attacco su Kolaj e Desogus. Gyabuaa, Palmiero o Kraja e Mora i tre centrocampisti. In difesa, Plizzari con Cancellotti, Brosco, Boben e uno tra Milani e Crescenzi. Ancora diversi dubbi quindi per il tecnico brianzolo, che ha ancora due giorni di lavoro prima di varare la formazione.