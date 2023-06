Pescara-Foggia: la cronaca live della semifinale dei playoff [DIRETTA]

Tutto pronto allo stadio Adriatico Cornacchia per la semifinale di ritorno fra Pescara e Foggia. Il Delfino spera di riuscire a passare il turno e a conquistare la finale dopo il 2-2 in trasferta dell'andata. Impressionante l'urlo di tutti i tifosi del Pescara che hanno cantato, prima della partita, "Gente di mare".

PRIMO TEMPO

Dopo 2 minuti Cuppone porta in vantaggio il Pescara: biancazzurri che partono bene e arrivano subito al gol con un colpo di testa, 1-0 per il Pescara. I giocatori di Zeman sembrano riuscire a controllare il match e soprattutto le ripartenze in contropiede del Foggia. Al 9' grande occasione per il Foggia: Bjarkason riceve un ottimo pallone in area, ma sbaglia nonostante sia praticamente solo. Sul corner ancora Foggia con Ogunseye che di testa sfiora il gol. Dopo i due brividi ravvicinati il Pescara torna aggressivo e riprende a creare gioco impensierendo la difesa dauna. Al 19' bel cross basso in area di Rafia, ma nessun riesce a colpire il pallone. Al 20' cross rasoterra del Foggia con palla che finisce fra le braccia di D'Aniello, preferito a sorpresa da Zeman a Plizzari. Al 21' ancora Bjarkason che conclude impreciso da buona posizione in area. Il Foggia sembra crescere in questi ultimi minuti. Al 22' grande contropiede con il Foggia completamente scoperto, Cuppone non riesce ad agganciare un suggerimento che lo avrebbe portato solo davanti al portiere avversario.

PESCARA D’Aniello; Cancellotti, Brosco, Boben, Gozzi; Rafia, Aloi, Kraja; Merola, Lescano, Cuppone Allenatore Zdenek Zeman

A DISPOSIZIONE: Sommariva, Plizzari, Pellacani, Ingrosso, Milani, Gyabuaa, Mesik, Crescenzi, Palmiero, Mora, Germinario, Delle Monache, Desogus, Kolaj, Vergani.

FOGGIA Dalmasso; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Ogunseye, Peralta. Allenatore Delio Rossi