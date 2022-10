Pescara - Fidelis Andria: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il ruolino in trasferta è da record, quello casalingo ancora da migliorare per poter competere davvero fino alla fine contro le due prime della classe Catanzaro e Crotone. Il Pescara domani pomeriggio all'Adriatico ospita l'ultima in classifica, Fidelis Andria, e non può fallire: servono tre punti per restare nella scia delle calabresi. Colombo è pronto e ha tenuto tutti sulla corda. Alla fine, il tecnico brianzolo apporterà tre modifiche all'undici di partenza: Ingrosso per Boben, Gyabuaa per Palmiero e Delle Monache per Desogus.

“Cali di tensione? Abbiamo visto una squadra nettamente cambiata, molto presente durante le sedute di allenamento settimanali – ha detto l’allenatore del Delfino – . Che ha capito e fatto tesoro degli errori. Il fatto che incontriamo l’ultima della classifica può far indurre tutti che sia una partita semplice. Ma non è così e non sarà così, tutte le squadre sono organizzate e hanno dei valori. Dal punto di vista psicologico poi le situazioni possono cambiare. Gli avversari arrivano in un momento delicato, ma avranno modo di dimostrare che il risultato contro il Catanzaro sia stato troppo pesante. Hanno affrontato una squadra che sta segnando tre, quattro gol contro tutti. L’allenatore ha sempre dato impronte notevoli alle sue squadre, a livello offensivo soprattutto, e ha valorizzato tanti giovani nella categoria. Dipenderà dall’atteggiamento della nostra squadra l’andamento del match, che sarà inizialmente difficile. Farla diventare semplice dev’essere la bravura, tipica delle grandi squadre, ma potrebbe diventare semplice anche al novantesimo”.

Chance dal 1’ per Marco Delle Monache, finora tenuto spesso in panchina dall’allenatore brianzolo: “In alcune occasioni le scelte erano dovute all’andamento della gara, come contro il Monterosi, in cui ho preferito giocatori difensivi, ma di gamba e pronti a dare qualcosa sui settanta, ottanta metri. A Potenza ho fatto altre scelte. Ma non sono demeriti di chi non è entrato, dipende spesso dal contesto tattico. Delle Monache questa settimana si è allenato veramente bene, lui ha bisogno di crescere sotto certi aspetti. Lo definiamo “bambino” per alcuni aspetti, credo abbia bisogno di essere accompagnato nella crescita: dove non arriva a capire certi concetti con il dialogo aperto, può farlo con le scelte, anche sedendo in panchina. Oggi sta dimostrando che ha capito quello che chiedevo e contro la Fidelis Andria sarà in campo dal 1’ perché ha dimostrato di meritare questa chance”.

L’Andria è un avversario in difficoltà, ma camaleontico e da prendere con le pinze: “Ha cambiato sistema di gioco nelle ultime due partite, giocando a quattro dietro e modificando davanti le soluzioni. Ha in questo momento alternative, giocatori davanti con caratteristiche diverse, come Sipos, Pavone o Bolsius. A centrocampo ha gente che sa inserirsi e fare interdizione e impostazioni. Conoscendo il loro allenatore, so che vorrà proporre il suo gioco. Non so cosa attenderci, se un avversario basso in attesa o pronto ad aggredirci da subito”.

A Pescara, però, l’ambiente è galvanizzato e chiede di continuare a correre ai vertici della classifica: “L’entusiasmo si percepisce, lo sentiamo, ma dobbiamo nutrirlo e cavalcarlo con un’altra grande prestazione e un bel risultato nel nostro stadio”.

Pescara - Fidelis Andria: probabili formazioni