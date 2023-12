Pescara-Fermana, torna Zeman in panca per chiudere il 2023: ultime, probabili formazioni dove vederla in tv e in streaming

Ultima gara ufficiale del 2023 per il Pescara, gara che coincide con il giro di boa della regular season: sabato 23 settembre alle ore 20:45 il Delfino riceve all'Adritaco il fanalino di coda Fermana. Obiettivo chiaro: vincere e convincere per regalarsi un Natale sereno, una pausa di campionato tranquilla e proiettarsi al meglio al calciomercato invernale (dove si dovranno colmare le lacune della rosa) e al girone di ritorno. 10 punti sui 12 disponibili nelle ultime 4 gare: il Pescara, che ritrova Zeman in panchina, si accosta così alla sfida. Nel replay della gara di Coppa Italia, primo turno, finita 6-1 per i biancazzurri, non si dovrà sottovalutare una squadra che ha bisogno come il pane di punti vitali per risalire la china. La Fermana è ultima con 12 punti ma in serie utile da tre giornate, due pareggi e un successo centrato dopo oltre tre mesi di digiuno.

LE ULTIME - Sono ben 4 i giocatori biancazzurri che per infortunio salteranno la partita: Franchini (rientrerà alla ripresa del torneo dopo la Befana in casa della Juventus Next Gen per una lesione al flessore della coscia sinistra), Pellacani (lunedì si è operato al menisco, rientrerà solo il 28 gennaio contro il Sestri Levante nella migliore delle ipotesi), Aloi (l’ecografia alla quale si è sottoposto il centrocampista ha evidenziato un’elongazione del muscolo interno del quadricipite della coscia destra) ed Accornero (ha un fastidio al ginocchio ed è stato sottoposto a risonanza magnetica per un sospetto stiramento del collaterale e di certo è fuori dai giochi). Cangiano - Merola – Cuppone sarà ancora una volta il tridente, in difesa è probabile il rilancio di Pierno sull'out destro al posto di Floriani Mussolini In mediana a Tunjov, Squizzato e Dagasso una casacca da titolare. L'estone è favorito su De Marco per il ruolo di interno destro. Il tecnico Stefano Protti deve rinunciare a più elementi: lo squalificato Fontana, gli infortunati Paponi e Montini ed i fuori lista Padella, Calderoni e Laverone. Tornerà dal 1′ Manuel Giandonato 32enne abruzzese di Casoli, una stagione nelle giovanili del Delfino, match winner della sfida di sabato scorso contro la Juventus Next Gen.

L'ARBITRO - Il match è affidato a Giorgio Vergaro della sezione di Bari, al quarto anno di C, ma al debutto assoluto con i biancazzurri. Sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Giuseppe Cesarano della sezione di Castellammare di Stabia e Francesco Picciche’ della sezione di Trapani, con IV ufficiale Raffaele Gallo della sezione di Castellammare di Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4-3-3): Plizzari, Pierno, Brosco, Mesik, Milani, Tunjov, Squizzato, Dagasso, Merola, Cuppone, Cangiano. All. Zeman.

Fermana (4-3-3): Furlanetto, Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi, Scorza, Giandonato, Misuraca, Eleuteri, Semprini (Curatolo) Tilli. All. Protti

DOVE VEDERE LA PARTITA -Pescara-Fermana, partita valida come turno N.19 del girone B Lega Pro, in programma sabato 23 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Adraitico, sarà trasmessa su Sky Sports e in streaming su Now.