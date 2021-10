Pescara, senti Sebastiani: "Abbiamo sottovalutato la Fermana, bene solo i tre punti"

Il ritorno alla vittoria è l’unica buona notizia per il presidente Sebastiani, deluso dal 2 a 1 striminzito sulla Fermana, che ha comunque riportato i biancazzurri ad una distanza non siderale dalla capolista Reggiana, frenata dal Grosseto sul pari. Ora Memushaj e compagni sono a meno cinque e affrontano il big match casalingo contro il Modena con un pizzico di pressione in meno.

“Forse abbiamo preso sottogamba l’impegno – le parole del presidente ieri sera in sala stampa - , avevo detto ai ragazzi che non bisogna sottovalutare gli avversari. Se affronti le big è facile trovare gli stimoli, però dobbiamo essere bravi a giocare nello stesso modo anche con squadra meno blasonate. Di Gennaro è stato bravissimo, poi ci siamo ripresi e nel secondo tempo abbiamo comunque legittimato il successo. Comunque, era fondamentale tornare a conquistare i tre punti in casa e finalmente ce l’abbiamo fatto. Con un pizzico di cattiveria in più e qualche errore arbitrale in meno oggi saremmo in una posizione di classifica migliore”.

Martedì prossimo, ore 21, all’Adriatico si torna di nuovo in campo. Arriva la corazzata di Tesser, attardata rispetto alle primissime posizioni ma in risalita e decisa a raggiungere al più presto la Reggiana in vetta. Il Pescara non deve steccare e, anzi, deve conquistare una vittoria che potrebbe mandare in crisi gli emiliani di Tesser, allontanandoli ancora di più dalle posizioni di vertice.