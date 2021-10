Pescara - Fermana: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per la sfida fra i biancazzurri e la Fermana. Fischio d'inizio alle 17,30

PRIMO TEMPO

Inizia il match. Parte bene la Fermana che cerca fin da subito di mettere in difficoltà i biancazzurri. Al 4' grande occasione per la Fermana: Nepi a botta sicura da pochi metri, provvidenziale intervento del portiere biancazzurro Di Gennaro. Un minuto dopo, ancora una clamorosa occasione per i marchigiani dopo un errore in difesa: Pannitteri solo davanti a Di Gennaro che ancora una volta compie una grande parata. Il Pescara sembra in difficoltà in questi primi minuti e la Fermana insiste nel costruire gioco. Al 9' conclusione da fuori di Diambo: palla altissima sopra la traversa. Al 10' ammonito per la Fermana Rossoni. Al 16' ancora una grande occasione per la Fermana: Nepi da pochi passi calcia fuori. Al 17' è il Pescara a sfiorare il gol: palla sulla traversa su un tiro di Ferrari, pallone che rimbalza sulla linea. Biancazzurri che chiedono il gol ma l'arbitro fra proseguire il gioco. Al 31' ammonito Ingrosso per proteste, su una punizione dal limite concessa alla Fermana dal direttore di gara. Pannitteri calcia rasoterra, palla che rimbalza sul palo e viene salvata ancora una volta da Di Gennaro. Al 39' calcio di rigore per il Pescara per un tocco di mano di Corinus. Ferrari trasforma: 1-0 per il Pescara. Al 44' ammonito Frascatore per il Pescara. Finisce il primo tempo: 1-0 per il Pescara.

SECONDO TEMPO

Parte la ripresa. Al 48' gol di De Marchi, che realizza una bella rete e regalando il raddoppio ai biancazzurri: 2-0 per il Pescara. Al 50' calcio di rigore per la Fermana per un fallo di mano del Pescara: Nepi non sbaglia, 2-1 per il Pescara. Al 58' calcio d'angolo per il Pescara che colpisce la traversa. Al 64' accelerazione del Pescara che dopo una bella azione conclude con Bocic, palla fra le braccia del portiere della Fermana.

PESCARA

33 Di Gennaro, 5 Illanes, 8 Memushaj, 9 Ferrari, 16 Diambo, 21 Pompetti, 23 Cancellotti, 24 Bocic, 28 Ingrosso, 30 De Marchi, 38 Frascatore

A disposizione:

1 Radaelli 22 Sorrentino, 3 Rasi, 7 D’Ursi, 10 Marilungo, 11 Galano, 13 Zappella, 17 Rauti, 27 Veroli, 29 Nzita Theto, 79 Sanago, 97 Clemenza

Allenatore: Gaetano Auteri

FERMANA

1 Ginestra, 2 Rossoni, 3 Mordini, 4 Urbinati, 6 Corinus, 10 Bolzius, 21 Rodio, 24 Mbaye, 25 Graziano, 32 Nepi, 77 Pannitteri

A disposizione:

22 Moschin, 8 Grossi, 9 Cognigni, 11 Bucaco, 18 Frediani, 19 Pistolesi, 23 Alagna, 26 Lovaglio, 29 Roveglia, 30 Sperotto, 31 Ajradinoski, 33 Marini

Allenatore: Riolfo Giancarlo