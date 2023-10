Pescara-Fermana di Coppa Italia: ultime e probabili formazioni. Non ci sarà diretta tv o streaming

Torna subito in campo il Pescara di Zeman dopo il vittorioso posticipo di campionato contro il Gubbio. L'occasione è offerta dal primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, che scatta in questa settimana. I biancazzurri ad agosto avevano partecipato alla Coppa Italia di A e B, venendo subito eliminati in virtù del 6-2 in favore della Reggiana. Anche in quella circostanza, come ora con la Fermana, la qualificazione si gioca in gara secca. In caso di parità nei 90 minuti regolamentari, sono infatti previsti i tempi supplementari e, perdurando ancora il segno X, i calci di rigore. La partita Pescara-Fermana è in programma giovedì 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Adriatico-Cornacchia.

Per il match mister Zdenek Zeman proporrà un ampio turnover. Non cambi mirati, ma una squadra nuova di zecca. Il motivo è presto spiegato: con un ciclo di ferro da 8 gare già iniziato, serve alternare più uomini possibili per mantenere alte le energie e la competitività della squadra. Nessun titolare, o presunto tale, insomma, partirà dall'inizio. Spazio alle cosiddette seconde linee, tutte vogliose di mettersi in mostra. Debutteranno in assoluto in biancazzurro, ad esempio, il portiere Ciocci, l'esperta mezzala Mora (fresco di paternità) e i difensori Staver e Di Pasquale. Prevista staffetta nel ruolo di centravanti per Vergani e Tommasini: entrambi hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe e di entrare nei meccanismi di squadra. Anche la Fermana proporrà turnover, certamente meno ampio perchè la rosa è numericamente e qualitativamente inferiore rispetto a quella pescarese.





L'ARBITRO - A dirigere la sfida sarà Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo e Giuseppe Romaniello di Napoli, mentre il IV Uomo sarà Vittorio Palma della sezione di Napoli.





PROBABILI FORMAZIONI - PESCARA (4-3-3): 1 Ciocci, 15 Floriani Mussolini, 5 Di Pasquale, 25 Staver, 2 Milani, 20 Manu, 8 Aloi, 19 Mora, 7 Masala, 9 Vergani, 32 Cangiano. All. Zeman.

FERMANA (4-3-3): 22 Furlanetto; 19 Biral, 6 Fort, 15 Santi, 2 Eleuteri; 16 Fontana, 8 Scorza, 18 Vessella; 21 Grassi, 69 Montini, 7 Tilli. All: Bruniera





TV E STREAMING - La gara non sarà visibile in tv e streaming. Le partite di Coppa Italia Serie C sono senza copertura tv e streaming perché Sky (che detiene i diritti del campionato di C) trasmetterà le gare della competizione solo dagli ottavi di finale in avanti

INFO BIGLIETTI -

Circuito di vendita Vivaticket

Punto vendita The Official Store Pescara Calcio situato in via Carducci 69 resterà aperto dal martedì al sabato e dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di mattino e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 nel pomeriggio.

situato in via Carducci 69 resterà aperto dal martedì al sabato e dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di mattino e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 nel pomeriggio. Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 16:00.

COSTO BIGLIETTO

CURVA NORD : Intero 10,00 euro – ridotto donna 7,00 euro – ridotto over 60 7,00 euro – ridotto under 18 7,00 euro, ridotto diversamente abili 7,00 euro.

: Intero 10,00 euro – ridotto donna 7,00 euro – ridotto over 60 7,00 euro – ridotto under 18 7,00 euro, ridotto diversamente abili 7,00 euro. TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE : Intero 19,00 euro – ridotto donna 14,00 euro – ridotto over 60 14,00 euro – ridotto under 18 14,00 euro – ridotto diversamente abili 14,00 euro.

: Intero 19,00 euro – ridotto donna 14,00 euro – ridotto over 60 14,00 euro – ridotto under 18 14,00 euro – ridotto diversamente abili 14,00 euro. TRIBUNA ADRIATICA NORD : Intero 15,00 euro – ridotto donna 11,00 euro – ridotto over 60 11,00 euro – ridotto under 18 11,00 euro – ridotto diversamente abili 11,00 euro.

: Intero 15,00 euro – ridotto donna 11,00 euro – ridotto over 60 11,00 euro – ridotto under 18 11,00 euro – ridotto diversamente abili 11,00 euro. TRIBUNA ADRIATICA SUD : Intero 15,00 euro – ridotto donna 11,00 euro – ridotto over 60 11,00 euro – ridotto under 18 11,00 euro – ridotto diversamente abili 11,00 euro.

: Intero 15,00 euro – ridotto donna 11,00 euro – ridotto over 60 11,00 euro – ridotto under 18 11,00 euro – ridotto diversamente abili 11,00 euro. TRIBUNA MAJELLA INFERIORE : Intero 25,00 euro – ridotto donna 18,00 euro – ridotto over 60 18,00 euro – ridotto under 18 18,00 euro – ridotto diversamente abili 18,00 euro.

: Intero 25,00 euro – ridotto donna 18,00 euro – ridotto over 60 18,00 euro – ridotto under 18 18,00 euro – ridotto diversamente abili 18,00 euro. TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE : Intero 25,00 euro – ridotto donna 18,00 euro – ridotto over 60 18,00 euro – ridotto under 18 18,00 euro – ridotto diversamente abili 18,00 euro.

: Intero 25,00 euro – ridotto donna 18,00 euro – ridotto over 60 18,00 euro – ridotto under 18 18,00 euro – ridotto diversamente abili 18,00 euro. TRIBUNA MAJELLA CENTRALE : Intero 35,00 euro – ridotto donna 25,00 euro – ridotto over 60 25,00 euro – ridotto under 18 25,00 euro – ridotto diversamente abili 25,00 euro.

: Intero 35,00 euro – ridotto donna 25,00 euro – ridotto over 60 25,00 euro – ridotto under 18 25,00 euro – ridotto diversamente abili 25,00 euro. TRIBUNA MAJELLA VIP : Intero 60,00 euro – ridotto donna 42,00 euro – ridotto over 60 42,00 euro – ridotto under 18 42,00 euro – ridotto diversamente abili 42,00 euro.

: Intero 60,00 euro – ridotto donna 42,00 euro – ridotto over 60 42,00 euro – ridotto under 18 42,00 euro – ridotto diversamente abili 42,00 euro. TRIBUNA MAJELLA POLTRONISSIMA : Intero 60,00 euro – ridotto donna 42,00 euro – ridotto over 60 42,00 euro – ridotto under 18 42,00 euro – ridotto diversamente abili 42,00 euro.

: Intero 60,00 euro – ridotto donna 42,00 euro – ridotto over 60 42,00 euro – ridotto under 18 42,00 euro – ridotto diversamente abili 42,00 euro. CURVA SUD SETTORE OSPITI: Tariffa unica 10,00 euro con chiusura delle vendite fissata alle ore 19:00 di mercoledì 4 ottobre 2023.

NB (ai prezzi sopra indicati occorre aggiungere le spese di commissioni)