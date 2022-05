Pescara - Feralpisalò: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv

Si gioca questa sera l'andata del primo turno nazionale dei play-off di serie C. Il Pescara ospita all'Adriatico alle 19 la Feralpisalò dell'ex Bacchetti. Ritorno a Salò giovedì 12 maggio alle 20:30. Zauri rilancia Memushaj e Rauti, in panchina De Risio. Ferrari vince il ballottaggio con Cernigoi al centro dell'attacco. Sulla sinistra, spazio a Nzita dal 1' con Veroli in panchina. Nel Pescara sono out Drudi e Frascatore causa infortunio, D’Ursi per squalifica. Nella Feralpi fuori Girgi e Luppi, entrambi per infortunio.

La formazione lombarda è testa di serie (terza nel girone A), quindi con la parità al termine dei 180' passerà il turno. Il Pescara deve vincere a tutti i costi una delle due partite per sperare.

Probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) 22 Sorrentino; 13 Zappella, 5 Illanes, 28 Ingrosso, Nzita; 20 Pontisso, 21 Pompetti, 8 Memushaj; 97 Clemenza, 17 Rauti; 9 Ferrari. Allenatore: Zauri.

FERALPISALO (4-3-1-2) 33 De Lucia; 2 Bergonzi, 13 Legati, 6 Bacchetti, 19 Corrado; 8 Guidetti, 21 Carraro, 28 Balestrero; 26 Siligardi; 9 Miracoli, 17 Guerra. Allenatore: Vecchi.

Arbitro: Carella di Bari.

Pescara - Feralpisalò: dove vederla in tv e in streaming

Pescara - Feralpisalò, in programma oggi, domenica 8 maggio, alle 19, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 253 per gli abbonati e in streaming su Eleven Sports.