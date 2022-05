Verso Pescara - Feralpisalò, la carica di Pontisso: "Ci crediamo"

Si avvicina la terza sfida per la B: il Pescara giocherà contro la Feralpisalò domenica sera, alle 19, all'Adriatico, la gara di andata del terzo turno, il primo nazionale e contro una delle teste di serie (bresciani terzi alla fine della stagione regolare nel girone A). Il ritorno giovedì 12 maggio al "Turina", piccolo stadio del club lombardo.

Il gol che porta il Pescara allo scontro con la Feralpi porta la firma di Simone Pontisso. Il primo con la maglia biancazzurra, alla sua diciottesima presenze stagionale. Una perla, che solo un giocatore con piedi di categoria superiore avrebbe potuto tirare fuori in un momento così delicato.

“Finalmente è arrivato il gol: lo cercavo da un po’ e l’ho trovato in un momento importante – ha detto Pontisso – . È stato bravo D’Ursi perché mi ha dato una grande palla che ho sfruttato al massimo. Grazie ai miei compagni per aver giocato una partita da grande squadra”.

L’ex centrocampista dell’Udinese e del Vicenza, arrivato a gennaio, adesso pensa positivo: “Sono contento del passaggio del turno, ce lo meritiamo. L’atteggiamento è quello giusto, stiamo dando il massimo. Il Pescara ci crede? Certo: non è arrivato a questo punto per caso”.

Contro il Gubbio una sofferenza estrema, in una serata che ha fatto il meglio e il peggio del Pescara nella stessa gara: potenziale offensivo enorme, difesa colabrodo. “Non molliamo, nelle difficoltà diamo qualcosa in più. Siamo stati bravi a rimontare due gol e passare il turno”.

Domenica arriverà la Feralpisalò e Pontisso dovrà ricaricare le batterie dopo aver dato tutto mercoledì scorso: “Ero stanchissimo un accenno di crampi e ho preferito uscire. Per domenica nessun problema, ci sarò”.

Terminate le gare secche, da qui in poi si gioca sui 180’: cambia a livello mentale l’approccio al prossimo turno? “Dobbiamo affrontarle bene, con atteggiamento giusto. Cambia poco rispetto alla gara secca, perché bisogna vincere, almeno una delle due. Dobbiamo pensare di lottare con tutte le nostre forze per andare avanti. Pensiamo prima all’andata, facciamo il meglio possibile e poi ci concentreremo sul ritorno”, ha detto ancora il 25enne friulano.

Jolly prezioso per Zauri dalla metà campo alla trequarti: Pontisso si sta valorizzando come mezzala dalle spiccate doti offensive, ma è nato come play in mezzo al campo. “Fare la mezzala destra o il play non è un problema, io mi adatto e sono sempre a disposizione della squadra”, ha precisato il biancazzurro, arrivato a gennaio da svincolato dopo la rescissione con il Vicenza, ma legato al Delfino solo per sei mesi. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno. Ma… “Il mio futuro? Ora penso ai play-off. In caso di promozione in B resterei sicuramente qui perché il Pescara ha l’obbligo di prolungamento del contratto”.

Allarme ammonizioni



Allarme diffidati. Dopo il pareggio interno con il Gubbio e il passaggio alla fase nazionale dei play-off, il Pescara prova a recuperare energie in vista delle partite di andata e ritorno contro la Feralpisalò. A tenere in ansia Zauri non sono solo le assenze sicure di D’Ursi per squalifica (2 giornate al napoletano) e Drudi per infortunio, ma il pericolo delle potenziali assenze – causa squalifica – dei tanti giocatori in diffida. Ricordiamo che il regolamento degli spareggi promozione parla chiaro: dopo 2 ammonizioni scatta la squalifica. Pompetti, De Risio, Pontisso, Clemenza, Rauti, Memushaj e Zappella rischiano grosso: sono stati già ammoniti contro Carrarese e Gubbio. Al prossimo giallo, salteranno una partita. Occhio alle ammonizioni, quindi, altrimenti nella sfida di ritorno sul campo della Feralpisalò sarà emergenza totale.