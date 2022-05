Pescara - Feralpisalò, le formazioni ufficiali

Il Pescara ospita all'Adriatico alle 19 la Feralpisalò dell'ex Bacchetti. Ritorno a Salò giovedì 12 maggio alle 20:30. Zauri conferma la formazione annunciata alla vigilia: Memushaj e Rauti, in panchina De Risio. Ferrari vince il ballottaggio con Cernigoi al centro dell'attacco. Sulla sinistra, spazio a Nzita dal 1' con Veroli in panchina. Nel Pescara sono out Drudi e Frascatore causa infortunio, D’Ursi per squalifica. Nella Feralpi fuori Girgi e Luppi, entrambi per infortunio.

Le formazioni ufficiali

PESCARA 22 Sorrentino; 13 Zappella, 5 Illanes, 28 Ingrosso, 29 Nzita; 20 Pontisso, 21 Pompetti, 8 Memushaj; 17 Rauti, 97 Clemenza, 9 Ferrari. A disposizione: 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 3 Rasi, 11 Cernigoi, 16 Diambo, 19 De Risio, 23 Cancellotti, 27 Veroli, 40 Delle Monache, 43 Blanuta, 52 Chiarella, 68 Ierardi. Allenatore: Zauri.

FERALPISALÒ 33 De Lucia, 2 Bergonzi, 13 Legati, 6 Bacchetti, 19 Corrado, 27 Libera, 21 Carraro, 28 Balestrero, 7 Di Molfetta, 11 Spagnoli, 17 Guerra. A disposizione: 1 Liverani, 12 Porro, 31 Salines, 5 Pisano, 15 Farabegoli, 29 Damonte, 10 Corradi, 30 Castorani, 8 Guidetti, 26 Siligardi, 9 Miracoli, 16 Khadim. Allenatore: Vecchi.

Arbitro: Carella di Bari.

Pescara - Feralpisalò: dove vederla in tv e in streaming

Pescara - Feralpisalò, in programma oggi, domenica 8 maggio, alle 19, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 253 per gli abbonati e in streaming su Eleven Sports.