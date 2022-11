Il Pescara inaugura il Family Club, Sebastiani assicura: "Nuovi soci entro Natale"

Serie C Girone C

Inaugurato questa mattina allo stadio Adriatico il "Family Club", nuovo spazio all'interno della Tribuna Majella dedicato alle famiglie, che permetterà ai genitori di piccoli tifosi di poter assistere alle partite dei biancazzurri assieme ai loro bambini, che potranno usufruire di un’area giochi, piccoli campi di calcio esterni e tante iniziative d’intrattenimento in occasione delle partite casalinghe del Delfino. Presente al taglio del nastro anche il sindaco Carlo Masci, che ha elogiato gli sforzi del presidente Sebastiani per rendere il club biancazzurro al passo con i tempi e con le società più importanti del calcio italiano. “Il Pescara merita di tornare presto in B”, ha detto Masci.

Sebastiani ha ringraziato e rimandato la palla al campo: “Sono molto contento di questa nuova struttura, aver sostenuto spese per questi lavori non vuol dire rinunciare ai progetti per un nuovo stadio, moderno e funzionale, di cui questa società e questa città hanno bisogno. Sono felicissimo che al governo come ministro ci sia Abodi, una persona seria e un grande lavoratore. Questo progetto ci porta nel futuro, perché saranno fondamentali le idee per avere investitori nel mondo del calcio da qui in avanti. Nuovi soci nel Pescara? In estate erano arrivati, ma poi hanno scelto altre situazioni (Pelligra, nuovo patron italoaustraliano del Catania, ndc). Vi dico che ci sto lavorando ed entro Natale arriveranno, allora sì che faremo una festicciola…”.

Domani pomeriggio la Coppa Italia contro il Gubbio, poi tornerà il campionato. E' caccia aperta alla B: "Tornare in B non sarà facile, ma sono contento del campionato che stiamo disputando", ha chiosato il presidente.