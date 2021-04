Pescara Entella rinviata per i contagi da Covid: si giocherà martedì 27 aprile

La società biancazzurra aveva chiesto alla Lega Serie B il rinvio a causa dello stop imposto dalla Asl per i numerosi giocatori risultati positivi negli ultimi giorni

Si giocherà martedì 27 aprile la partita di calcio fra Pescara e Virtus Entella inizialmente in programma domani sabato 17 aprile. Lo ha deciso la Lega Serie B che ha accolto l'istanza presentata dalla società biancazzurra costretta a richiedere il rinvio a causa dei numerosi contagi da Coronavirus registrati negli ultimi giorni.

La Asl di Pescara, infatti, aveva disposto la sospensione di tutte le attività fino al 26 aprile in via precauzionale. Attualmente infatti diversi giocatori e alcuni membri dello staff sono in isolamento domiciliare, il 14 aprile scorso altri 7 calciatori e un componente dell'organico erano risultati positivi ai tamponi.