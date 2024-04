Pescara-Entella: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Posticipo importante per entrambe le contendenti alle ore 20:45 allo stadio Adriatico: per Pescara ed Entella, la partita è un crocevia delicato in vista dello sprint finale di regular season.

Il Pescara vuole blindare il sesto posto e mettere nel mirino il quinto occupato da un un Gubbio che è rovinosamente caduto in casa della Spal e che in caso di vittoria biancazzurra disterebbe poi appena 3 lunghezze da colmare nelle ultime 3 partite (ma gli umbri hanno il vantaggio degli scontrii diretti); l'Entella vuole certificare la permanenza in categoria e provare a salire sull'ultimo vagone playoff dopo una stagione parecchio deludente. Ecco perchè la partita si prospetta molto avvincente.

Anche questa sera la tifoseria organizzata diserterà gli spalti dell'Adriatico per i primi 45 minuti di gioco. Prosegue dunque la contestazione nei confronti del presidente Daniele Sebastiani, ancora una volta invitato a lasciare il timone del Pescara nel comunicato diramato dalla Curva Nord, ma non mancherà il sostegno alla squadra e al tecnico Emmanuel Cascione nel secondo tempo.

Sarà Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria a dirigere la partita. Il fischietto calabrese, che vanta un solo precedente coi biancazzurri (Picerno - Pescara del 23 aprile 2023, ultima partita di regular season dell'anno scorso, sfida terminata 0-3 per il Delfino all'epoca guidato da Zdenek Zeman), sarà coadiuvato dagli assistenti Simone Piazzini di Prato e Michele Fracchiolla di Bari. Il quarto ufficiale di gara è Andrea Palmieri della sezione di Brindisi.

Diramate le liste ufficiali delle due squadre, ecco le scelte dei due tecnici (non convocati nel Delfino gli infortunati Masala e Pellacani):

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Milani; Tunjov Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero. A disp. Gasparini, Profeta, Pierno, Moruzzi, Di Pasquale, Staver, De Marco, Aloi, Meazzi, Franchini, Sasanelli, Vergani, Cangiano, Capone. All. Cascione

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Parodi; Zappella, Petermann, Lipani, Faggi, Di Mario; Vianni, Santini. A disp. Paroni, Siaulys, Garattoni, Cecchini , Corbari, Tomaselli, Valori, Siatounis, Sadiki, Ghio, Portanova,, Montevago. All. Gallo

La cronaca live – Pescara-Entella 0-0 – PRIMO TEMPO - Prima palla del match biancazzurra. Dopo nemmeno 2 giri di lancette, Accornero ha la possibilità di calciare un rigore in movimento che però spara fuori. Al 3' ammonito Dagasso per brutto fallo sull'avezzanese Di Mario. Due minuti dopo De Lucia deve uscire dalla propria area per togliere il pallone a Cuppone, che aveva attaccato bene la profondità. Al 12' Plizzari "imita" il collega e dice no a Vianni. Al 13' ci prova dal limite Accornero, De Lucia si distende e respinge. Entella pericolosa in contropiede ma solo in potenza, perchè i tanti spazi lasciati dai padroni di casa non sono stati sfruttati in 2 circostanze per errori di precisione. Al 26' Merola prova il tacco alla Mancini a pochi metri dalla porta, senza esiti. Al 35' ammonito Milani: diffidato, salterà il prossimo match. Allo scadere contropiede 2 vs 1 biancazzurro, ma Cuppone è egoista e conclude docilmente tra le braccia di De Lucia invece di servire Accornero. Dopo 1' di recupero, squadre negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO -