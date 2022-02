Pescara - Virtus Entella: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto allo stadio Adriatico Cornacchia per l'attesa sfida fra i biancazzurri e la Virtus Entella. Calcio d'inizio dalle 21.

PRIMO TEMPO

Inizia l'incontro e l'Entella è subito aggressiva: buona occasione per Lescano che con un rasoterra cerca di sorprendere Sorrentino che blocca. Al 6' per infortunio esce Morosini ed entra Schenetti per l'Entella. Al 12' gran botta di Pontisso da oltre 20 metri, palla che si stampa sul palo. Al 16' nuova occasione per il Pescara con Clemenza che da fuori manda di poco fuori. Biancazzurri vivaci capaci di controllare il gioco e creare pericoli all'Entella: al 21' tiro dal limite dell'area di Rauti, il pallone esce sfiorando il palo. Al 41' Schenetti calcia centrale da buona posizione, Sorrentino senza problemi. Al 43' si riaffaccia nell'area dei liguri il Pescara con Rauti che calcia senza inquadrare lo specchio della porta. Nel finale l'Entella vicino al gol in due occasioni al 46' e al 47', con un grande intervento dell'estremo difensore biancazzurro. Finisce il primo tempo: 0-0 fra Pescara ed Entella.

PESCARA

22 Sorrentino; 13 Zappella, 18 Drudi, 28 Ingrosso, 27 Veroli; 20 Pontisso, 21 Pompetti; 97 Clemenza, 16 Diambo, 17 Rauti; 9 Ferrari.

A disposizione:

14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 3 Rasi, 5 Illanes, 7 D’Ursi, 11 Cernigoi, 19 De Risio, 23 Cancellotti, 38 Frascatore, 43 Blanuta, 68 Ierardi.

Allenatore: GAETANO AUTERI

VIRTUS ENTELLA

24 Borra, 7 Dessena, 17 Karic, 19 Chiosa, 20 Morosini, 21 Coppolaro, 26 Silvestre, 28 Rada, 32 Lescano, 33 Merkaj, 35 Pavic.

A disposizione:

22 Siaulys, 3 Barlocco, 6 Alesso, 9 Magrassi, 10 Schenetti, 11 Morra, 14 Lipani, 15 Pellizzer, 27 Palmieri, 31 Di Cosmo, 34 Meazzi, 36 Sadiki.

Allenatore: GENNARO VOLPE