Pescara-Entella, il Delfino vuole ripartire: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Posticipo da non sbagliare per il Pescara. Lunedì 8 aprile alle ore 20:45 allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara i biancazzurri di mister Emmanuel Cascione affronteranno la Virtus Entella, una delle delusioni del torneo, ed hanno come obiettivo il ritorno al successo dopo lo sfortunato ko di Cesena che ha consegnato la B aritmetica agli avversari di giornata. Mantenere il sesto posto a fine regular season è necessario per i bianccazzurri per avere qualche piccolo vantaggio in ottica playoff.



La Virtus Entella, però, non scenderà all'Adriatico per fare una scampagnata. Il ko nel recupero di mercoledì in casa della Juventus NG, oltre ad aver prodotto l'aggancio in classifica dei bianconeri al Delfino, ha reso il posticipo di domani una gara da non fallire per i liguri. L'obiettivo dell'ex Davide Zappella e compagni è doppio per questa sfida: blindare la permanenza in categoria, non ancora del tutto al sicuro, e poi volgere lo sguardo all'orizzonte playoff, distanti ma non irraggiungibili.



Per la quarta gara di fila, continuerà la contestazione nei confronti della società con la tifoseria organizzata che diserterà gli spalti nel primo tempo.





LE ULTIME – Mister Emmanuel Cascione di base intende confermare l'undici schierato nelle sue due precedenti gare da timoniere, ma potrebbbero esserci un paio di novità. Una indotta dalle condizioni di Aloi, che soffre per un problema al ginocchio. In caso di forfait, spazio a uno tra l'ex Meazzi o Tunjov (più indietro nelle gerarchie De Marco). L'altra in avanti: Vergani insidia Cuppone. Assenti per infortunio Casarotto e Granata sul fronte opposto. Mister Gallo non muterà l'assetto tattico consueto: 3-5-2 il modulo, con Giovannini e Montevago di punta.

L'ARBITRO - Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria sarà il direttore di gara del match. Il fischietto calabrese sarà coadiuvato dagli assistenti: Simone Piazzini della sezione di Prato e Michele Fracchiolla della sezione di Bari. Quarto ufficiale di gara: Andrea Palmieri della sezione di Brindisi.

PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4-3-3): Plizzari, Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Milani, Aloi, Squizzato, Dagasso, Merola, Cuppone, Accornero. All. Cascione.

Virtus Entella (3-5-2): De Lucia, Manzi, Bonini e Portanova; Zappella, Petermann, Lipani, Corbari, Parodi,Giovannini, Montevago. All. Gallo

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara-Entella, partita valida come turno N.35 del girone B Lega Pro, in programma lunedì 8 aprile alle ore 20:45 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now